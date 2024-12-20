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Коммерсантъ FM
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США сделали исключение для Турции на оплату газа через Газпромбанк

Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сказал Bloomberg, что США предоставили для страны исключение из санкций в отношении Газпромбанка для оплаты поставок газа из России. По его словам, для этого была проведена серия переговоров с американскими чиновниками.

Фото: Jon Gambrell / AP

Фото: Jon Gambrell / AP

21 ноября Минфин США внес Газпромбанк в санкционный список. Через него с 2022 года оплачивался газ, который поставляли странам Европы. Вчера, 19 декабря, США освободили Венгрию от исполнения санкций, введенных в отношении Газпромбанка. Глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Болгария нашли приемлемое решение для продолжения транзита российского газа.

Вчера президент Владимир Путин подписал указ, которым иностранным покупателям газа предоставлена отсрочка для организации работы с Газпромбанком. Покупатели до 1 апреля 2025 года могут оплачивать газ в рублях на счетах Газпромбанка в других российских банках.

О влиянии санкций на расчеты — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».

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