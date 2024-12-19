США сделали исключение для Венгрии по санкциям против Газпромбанка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США освободили страну от исполнения санкций, введенных в отношении Газпромбанка. Он также сообщил, что Венгрия и Болгария нашли приемлемое решение для продолжения транзита российского газа.

«Сегодня они предоставили освобождение от газовых платежей, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью, но в то же время мы разработали решение с нашими региональными союзниками, альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять платежи»,— сказал Петер Сийярто (цитата по Reuters).

21 ноября Минфин США внес Газпромбанк в санкционный список. Через него с 2022 года оплачивался газ, который поставляли странам Европы. Виктор Орбан говорил, что Венгрия получала большую часть газа из России. 13 декабря он сообщил о решении вопроса с платежами, но не привел подробностей.

О влиянии санкций на расчеты — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».