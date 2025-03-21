«Российские технологии развиваются не в вакууме»

Рынок высоконагруженной IT-инфраструктуры становится все более самостоятельным сегментом российского IT. Крупные заказчики в финансовом секторе и госсервисах выстраивают мощные вычислительные платформы, делая ставку на локальные технологии. При этом обсуждается вопрос о возможном возвращении иностранных вендоров и их влиянии на расстановку сил. О том, как меняется рынок и что ждет его дальше, а также о новых подходах к созданию современной IT-инфраструктуры «Ъ-Review» рассказал генеральный директор Rubytech Игорь Ведёхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Rubytech Игорь Ведёхин

Фото: Предоставлено пресс-службой Rubytech Генеральный директор Rubytech Игорь Ведёхин

Фото: Предоставлено пресс-службой Rubytech

— Вышел отчет Б1. Насколько оправданно выделять рынок IT-инфраструктуры высоконагруженных систем (ИВНС) как отдельный? Стоит ли его отделять от всего рынка IT В2В и инфраструктуры?

— Абсолютно оправданно. Рынок высоконагруженных инфраструктур — значимый и особый сегмент IT-рынка. Высоконагруженные инфраструктуры обеспечивают работу IT-систем, которые стабильно и эффективно обрабатывают огромное количество данных и одновременных запросов. Основные заказчики инфраструктуры для таких систем на российском рынке — это банки, госсервисы (например, «Госуслуги»), бигтехи и ecom-компании. Сегодня такие организации — это огромные цифровые платформы, для которых IT — суть их деятельности. Все это впечатляющие инфраструктуры даже не в страновом, а в мировом масштабе, и инфраструктура для них критически важна. Остановка работы или ошибки на этом уровне чреваты огромными убытками и репутационными потерями, то есть снова убытками. Этим компаниям требуется инфраструктура максимально высокопроизводительная, отказоустойчивая, безопасная и при этом экономически эффективная, потому что доля затрат на IT у них очень существенная. Разумно, что рынок продуктов и технологий, решающих такие сложные задачи, описан теперь отдельно. Тут свои законы, циклы инвестиций и правила игры, которые отличаются от рынка простой типовой IT-инфраструктуры.

— Какие ключевые тренды сейчас определяют развитие рынка высоконагруженной инфраструктуры?

— Как и всегда, рынок идет за потребностями клиентов. Потребители ИВНС хотят постоянно масштабировать свою платформу и наращивать ее производительность. И одновременно инфраструктура должна работать без ошибок и сбоев, а также справляться с киберугрозами. Эти требования на практике довольно трудно сочетать, поэтому мы решаем очень интересные инженерные задачи.

Есть и другие запросы. Во-первых, сама инфраструктура становится все более сложной, многокомпонентной — тут важны хорошие инструменты управления. Во-вторых, востребовано все, что решает задачи управления данными. Их объем экспоненциально растет.

— Сейчас очень много говорится о том, что внедрение ИИ сдерживается как раз ограничениями в инфраструктуре. Насколько это правда, как обстоит дело в РФ?

— Я не согласен с утверждением, что именно инфраструктура сдерживает ИИ. Если говорить про Россию, то небольшие проблемы наблюдаются лишь с логистикой ряда компонентов электроники, однако за последние три года дистрибуторы наладили цепочку поставок.

На мой взгляд, затруднения связаны с поиском прикладного применения ИИ — и это как раз общемировая тенденция. Многие крупные игроки, продвинутые компании пока сталкиваются с дефицитом идей, а точнее, экономически эффективных моделей использования ИИ.

Расходы уже большие, а перспективы монетизации не очень понятные. Хотя, безусловно, мы верим в ИИ.

Это точно хороший дополнительный драйвер для рынка высоконагруженных инфраструктур. Очевидно, что для крупных компаний и государства главный способ создания решений на базе ИИ — учить их на собственных данных. Это, например, данные геологоразведки или предпочтений клиентов, финансовые потоки, медицинские сведения. Их вы не можете отдать каким-то внешним сервисам, поэтому вам понадобится собственная (in-house) высоконагруженная IT-инфраструктура, способная обрабатывать огромные объемы данных и поддерживать сначала обучение, а потом и работу нейросетей.

В целом мы видим здесь спрос и как производитель уже готовим к выпуску в самое ближайшее время ориентированный на задачи ИИ программно-аппаратный комплекс (ПАК). Так что нерешаемых задач именно инфраструктурного уровня я пока не вижу.

— Как меняется отношение заказчиков к российским технологиям?

— В последние годы оно заметно изменилось. Если раньше компании подходили к российским технологиям с осторожностью, то сегодня уже накоплен достаточный опыт внедрений. Теперь решения принимаются не по результатам тестов, а на основе реальных кейсов. Во многих областях недоверие преодолено.

Важно понимать, что российские технологии развиваются не в вакууме.

Мировой IT-ландшафт тоже меняется: многие решения, которые еще недавно считались нишевыми и неудобными для корпоративного сектора, становятся стандартом.

Крупнейшие глобальные компании, например, все чаще переходят с проприетарных систем на open-source и гибкие архитектуры — это естественный эволюционный процесс.

Россия движется в том же направлении — отечественные вендоры из прагматичных соображений ориентируются на новый стек технологий. То есть переход на современные решения происходит не только из-за ухода западных вендоров, но и как часть глобальной технологической трансформации. И учитывая обстоятельства, мы проходим этот путь быстрее многих стран. В итоге наш IT-ландшафт будет гораздо более прогрессивным.

— Что произойдет, если будут ослаблены санкции и в РФ вернутся мировые IT-компании?

— Вряд ли теоретическое возвращение иностранных компаний сильно ударит по отечественным IT-производителям. Во-первых, есть требования государства к безопасности критической информационной структуры (КИИ) и по переходу на доверенные ПАКи — они сохранятся, поэтому госсектор и регулируемые отрасли, такие как банки и другие, будут на них опираться. Во-вторых, даже в ряде частных компаний, где, возможно, будет больше позитива по поводу возвращения иностранцев, надолго остался осадок от шока резкой блокировки сервисов для россиян. Ущерб был очень серьезным.

Возможно, было бы правильно обязать иностранных игроков возвращаться в РФ только с условием миноритарного вхождения в капитал российских компаний: это даст гарантии, что в случае очередных форс-мажоров работоспособность клиентов не будет под угрозой.

В любом случае мы начали создавать и успешно продавать программно-аппаратные комплексы еще до введения санкций и готовы к конкуренции — как по цене, так и по эффективности.

— Стоит ли опасаться китайской экспансии?

— Российские организации плотно сотрудничают с китайскими компаниями как потребители аппаратных решений. Китайские решения догнали западные аналоги и являются для них сильным конкурентом. Это, кстати, во многом результат того, что в Китае работают свои программы технологической независимости.

Однако в России требования к решениям для КИИ также распространяются и на китайские технологии, каких-то преференций для дружественных стран не планируется, насколько я знаю. А в сегменте частных компаний рост конкуренции пойдет только на пользу потребителям.

— Ваша самая известная продуктовая линейка — программно-аппаратные комплексы «Скала^р». Как развивается рынок ПАКов в России, кто основные заказчики?

— Рынок ПАКов в России демонстрирует хороший рост: если общий рынок IT в стране растет в последние годы в среднем, по разным оценкам, ориентировочно на 12–14% в год, то сегмент ПАКов — значительно быстрее, примерно на 20%. Среди основных заказчиков — организации с высоконагруженной инфраструктурой, которым нужны вертикально интегрированные решения и вычислительные мощности для работы с большими объемами данных. Наиболее активно программно-аппаратные комплексы внедряют госсектор и банковский сектор, где IT-инфраструктура играет критически важную роль.

— Это какая-то российская специфика?

— То, что в лидерах потребления ПАКов государство и банки,— да. В России лучшие в мире банковские сервисы и государственные электронные услуги. Во многом в основе этого успеха как раз высоконагруженная инфраструктура.

Обычному пользователю незаметно, но за мгновенным переводом денег по номеру телефона стоит сложнейшая система с колоссальными вычислительными мощностями.

А с инженерной точки зрения тренд на ПАКи — общемировой. Его задали глобальные бигтехи, когда поняли, что простое наращивание мощностей становится неэффективным и ведет к чудовищным расходам. Как решение этой проблемы на стыке нескольких идей и технологий родилась концепция ПАКа.

— В чем ее суть?

— ПАКи — это уже готовые преднастроенные инфраструктурные блоки, объединяющие серверное оборудование, специальное ПО и системы управления. И за счет этой унификации они очень эффективны. В ряде задач ПАКи обеспечивают в несколько раз более высокую вычислительную мощность на том же или даже более простом оборудовании, чем традиционные решения.

Если вы концептуально переходите на ПАКи, то получаете несколько серьезных эффектов: во-первых, это дает существенное снижение затрат на инфраструктуру без потери качества работы; во-вторых, высокую скорость масштабирования — с помощью готовых блоков проще строить свою платформу; в-третьих, вы получаете сервисную поддержку у единого поставщика, который будет заниматься обслуживанием всего комплекса.

— Вся IT-инфраструктура в конечном итоге переедет на ПАКи?

— Нет, конечно. Но по мере цифровизации экономики их доля будет органически расти, достигая баланса между ценой и эффективностью. Помимо банков, госструктур и e-commerce ПАКи все активнее используют добывающие компании, транспортные операторы и крупные ритейлеры для своих высоконагруженных инфраструктур.

Сейчас в мире доля ПАКов в инфраструктуре примерно 25–30%, и этот показатель будет расти вместе с увеличением объема данных и потребностью в сверхмощных вычислениях. В России сегодня это 16–17%, но, вероятно, этот уровень будет выше — возможно, 40% или больше.

— Почему?

— Мировые вендоры потратили десятки лет на то, чтобы их решения бесшовно работали вместе. В России ситуация иная: экосистема отечественных разработчиков ПО и железа еще формируется, их решения изначально создавались независимо друг от друга. Производитель ПАКа решает эту проблему и в общем развивает весь рынок, объединяя разрозненные технологии и сразу давая заказчику готовое, работающее решение.

Это особенно важно, если организация ставит цель обеспечения технологической независимости инфраструктуры. Можно не ждать, пока отечественные производители наладят диалог и унифицируют свои продукты, а уже сейчас строить современные платформы. По этой причине доля ПАКов в России может расти быстрее и в итоге оказаться выше, чем на глобальном рынке.

— Не могу не спросить о ваших планах. Недавно компания заговорила о возможности выхода на биржу. С чем это связано?

— Действительно, мы не исключаем для себя такого варианта. Мы видим большие перспективы роста и хотим иметь все возможности, чтобы ими воспользоваться.

Интервью взял Матвей Кислинский