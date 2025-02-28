Нагрузка по полной

С развитием рынка цифровых сервисов повышается нагрузка на ИТ-системы: бизнесу требуется все больше мощностей, которые могут выдерживать необходимый уровень производительности. Для этого компании все активнее внедряют highload-инфраструктуру, или ИТ-инфраструктуру для высоконагруженных систем (ИВНС), которая в короткий промежуток времени может обрабатывать значительные объемы данных, при этом поддерживая высокий уровень отказоустойчивости. Такие решения стали настолько востребованными в бизнесе, что российский рынок highload-инфраструктуры уже оценивается в 560 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Высоконагруженная ИТ-инфраструктура в первую очередь нужна крупному бизнесу — банкам, облачным провайдерам, компаниям e-commerce, бигтехам — и государственным структурам, которые становятся лидерами цифровизации.

«ИВНС наиболее востребована в отраслях, где ИТ — это основное средство производства: финансы, телекоммуникации, государственное управление. В них многие процессы зависят от работы ИТ-систем, а количество абонентов, клиентов, карточек, счетов и тому подобного создает высокую нагрузку»,— подтверждает сооснователь Postgres Professional Иван Панченко. Использование highload-инфраструктуры буквально влияет на экономические показатели банков, объясняет директор департамента управления данными МКБ Ринат Абдурахманов: «У нас на хранилище работают модели скорингов, без которых невозможно дать оценку заемщику, что ведет к увеличению риска и потенциальным потерям».

Точки роста

Эти сферы требуют большого количества вычислительных мощностей и высокой производительности систем с минимальным количеством сбоев. Отрасль активно реагирует на такие требования: с 2021 по 2024 год российский рынок highload-инфраструктуры рос со среднегодовым темпом 16,3% и достиг 560 млрд руб., а к 2030 году он увеличится до 1,3 трлн руб., говорится в исследовании Б1 и HeadWork Analytics, с которым ознакомился «Ъ-Review».

Ключевыми поставщиками комплексных решений для ИВНС, согласно исследованию, является Rubytech с долей 7% рынка, а также «Айтеко» и «Инфосистемы Джет». 23% рынка приходится на независимых поставщиков комплексных решений для ИВНС, еще 23% — на кэптивные компании.

Среднегодовой рост рынка составит 15%, прогнозируют авторы исследования, быстрее, чем совокупные расходы на ИТ главных потребителей — сегментов B2B Enterprise и B2G. «Рынок ИВНС развивается по своей логике: здесь длинный цикл инвестиций в ИТ, максимально защищенные бюджеты и свои драйверы роста: цифровизация бизнеса и госуправления, экспоненциальный рост данных. А в России дополнительно — задачи импортозамещения и требования регуляторов к критической инфраструктуре. Именно поэтому ИВНС растет быстрее ИТ-рынка в целом»,— объясняет CEO Rubytech Игорь Ведехин.

Одним из главных факторов развития рынка highload-инфраструктуры становится курс на технологический суверенитет и импортозамещение, считают в компании РТК ЦОД.

«Использование иностранных программно-аппаратных решений связано с рисками ограниченной поддержки, уязвимостей и потенциальных санкционных ограничений. Это создает устойчивый спрос на российские ИВНС, которые становятся не только альтернативой, но и возможностью для технологического развития»,— говорят в компании.

«Рынок продолжит расти: дальнейшая цифровизация бизнеса и госуправления и экономика, построенная на данных, приведут к увеличению количества компаний, которым критически необходимы высоконагруженные инфраструктурные решения»,— считает Игорь Ведехин.

Другим значительным фактором бурного развития рынка становится усиление регулирования со стороны государства. Одним из примеров является политика импортозамещения в критической информационной инфраструктуре (КИИ). «Субъекты КИИ — это не только органы государственной власти, но и представители бизнеса, то есть под требования к информационной безопасности подпадает большая часть крупнейших российских компаний»,— добавляет гендиректор компании-разработчика «Базис» Давид Мартиросов.

«С каждым годом количество кибератак на российские компании растет, и более половины из них направлены на организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для государства. В таких условиях компании вынуждены инвестировать в отказоустойчивые решения, которые гарантируют безопасность данных и бесперебойную работу ключевых систем»,— объясняют в РТК ЦОД.

Комплексы без комплексов

Другим ключевым сегментом рынка highload-инфраструктуры становится сектор программно-аппаратных комплексов (ПАК) для ИВНС. В 2024 году его объем составил 96 млрд руб., а к 2030 году может достигнуть 287 млрд руб., среднегодовой темп роста составит 20%. При этом доля ПАК в структуре ИВНС возрастет с 17% в 2024 году до 22% в 2030 году, в то время как доля российских ПАК в общем парке может увеличиться с 18% в 2024 году до 45% в 2030-м благодаря государственным мерам поддержки и росту доверия к отечественным разработкам, подчеркивают в Б1 и HeadWork Analytics.

«Растущая популярность преднастроенных программно-аппаратных комплексов во многом связана с тем, что это один из удобных инструментов для унификации ИТ-инфраструктуры, который интегрирует все необходимые компоненты в единую платформу. Среди преимуществ ПАК перед другими видами инфраструктуры выделяются более высокая надежность и меньшая совокупная стоимость владения, которая достигается за счет более длительного срока эксплуатации»,— пишут авторы исследования, добавляя, что высокий темп роста сегмента ПАК указывает на растущую потребность организаций в более мощных и эффективных ИТ-решениях.

Для обеспечения эффективной работы ПАК важна оперативность вендора в вопросах технической поддержки и обновлений, а также быстрое реагирование на изменения с учетом потребностей бизнеса и технологических условий.

«Создать ИВНС будет намного легче с ПАК, где компоненты дополнительно протестированы, подобраны для оптимальной производительности и надежности, добавлены специальные средства мониторинга и управления, которые упрощают процессы и ускоряют восстановление работы в случае сбоя»,— объясняет Иван Панченко.

Многие финансовые организации выбирают готовые ПАК ИВНС, говорит Ринат Абдурахманов: «Финсектор традиционно выступает ИТ-локомотивом: высокая конкуренция за конечного клиента вынуждает использовать самые современные технологии. Значительную роль играет скорость внедрения».

«Сочетание компонентов ПАК исключает сложности с совместимостью, к тому же им проще оказывать техническую поддержку»,— добавляет Давид Мартиросов. При этом у ПАК есть некоторые особенности при внедрении, продолжает он: «Многие решения создавались под конкретных заказчиков среди субъектов КИИ, а цепочка совместимости в таких случаях была результатом многолетних доработок».

Количество успешных проектов вырастет благодаря выбору заказчиками готовых ПАК вместо длительного подбора и тестирования отдельных компонентов оборудования и ПО, что «в совокупности стимулирует развитие сектора ПАК в структуре рынка ИВНС», считает Давид Мартиросов.

Государство как стимул

В подъеме рынка ИВНС значительную роль сыграет государство — за счет импортозамещения, стимулирования цифровизации экономики с помощью льготного кредитования, субсидий на российское ПО и ПАК, налоговых преференций и высокого спроса на highload-решения для растущих потребностей.

Государство оказало мощную поддержку ИТ-отрасли — появился стимул переходить на российский софт и оборудование не только у органов власти, но и у предприятий в разных отраслях, считает Иван Панченко. «Как следствие, российские решения все больше используются и для ИВНС, они лучше адаптируются, становятся все более удобными и эффективными»,— добавляет он.

При этом рост рынка ИВНС стимулирует и развитие смежных отраслей, например центров обработки данных (ЦОД) и облачного сегмента.

В денежном выражении в России ожидается рост рынка ЦОД со среднегодовым темпом более 20% в 2024–2028 годах.

Кроме того, доля облачного рынка в highload-инфраструктуре вырастет с 11% в 2024 году до 25% в 2030-м, пишут авторы исследования. Переход к гибкой микросервисной архитектуре приложений и решениям виртуализации также создает потребность в специализированных ПАК.

«ИВНС — сложный механизм, требующий особого отношения к оборудованию. Это повышает требования к ЦОД, что ведет к их развитию»,— объясняет Ринат Абдурахманов. Для создания ИВНС с российскими сертификатами, «очевидно, требуется отечественное оборудование, что в целом толкает отрасль вперед», отмечает эксперт.

Компании, которые используют highload-инфраструктуру, создают сервисы мирового уровня — достаточно посмотреть на российский банкинг, госсервисы или e-commerce, добавляет Игорь Ведехин. «Для этого требуется инфраструктурный стек самого современного типа, и здесь российские производители, в частности программно-аппаратных комплексов, абсолютно конкурентоспособны с мировыми решениями»,— говорит он.

«Рост киберугроз и усиление регулирования стимулируют спрос на защищенные и отказоустойчивые отечественные решения, а стремление к технологическому суверенитету открывает возможности для инноваций в отрасли»,— заключают в РТК ЦОД.

Дмитрий Шер