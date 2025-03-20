«ВКонтакте» упростит процесс получения «синей галочки»

Социальная сеть «ВКонтакте» упростит процесс подтверждения подлинности профилей и сообществ. Подавать заявку на верификацию можно будет не только владельцу сообщества, но и его официальному представителю. Кроме того, верификацию смогут получить сообщества и аккаунты с аудиторией от 5 тыс. подписчиков, которые публикуют минимум «одну единицу контента» за 30 дней. Сейчас для верификации платформа требует от авторов публиковать 4 поста и 10 историй за 30 дней.

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«Обновление правил верификации — результат постоянного развития продукта и анализа пожеланий авторов. Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ»,— сообщила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» социальной сети Вера Советкина.

После этих изменений «ВКонтакте» планирует «расширить продуктовую ценность верификации», учитывая «синюю галочку» в ленте и поиске. Планируется изменить позиционирование и визуальное оформление верификации. Нововведения могут вступить в силу в первом полугодии 2025 года, сообщили в соцсети.

Выручка холдинга VK по итогам 2024 года составила 147,6 млрд руб. По сравнению с 2023 годом она выросла на 23%, cообщили сегодня в холдинге.

Подробнее о деятельности холдинга — в материале «Ъ» «На биржу идут облака».