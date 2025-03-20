Выручка VK выросла на 23% за прошедший год

Выручка холдинга VK (MOEX: VKCO) по итогам 2024 года составила 147,6 млрд руб. По сравнению с 2023 годом она выросла на 23%, следует из отчетности по МСФО. Средняя дневная аудитория сервисов холдинга достигла отметки 77 млн пользователей, этот показатель вырос на 1,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает VK, рост финансовых показателей произошел благодаря выручке от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 20% год к году, до 96,1 млрд руб. Доходы от продвижения среднего и малого бизнеса выросли на 27%. В два раза увеличились доходы от видеорекламы на платформах VK и составили 3,9 млрд руб. Выросла выручка VK Tech и образовательных сервисов для детей: на 42% и 83% соответственно.

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» в 2024 году увеличилась на 23%, до 104,3 млрд руб. Этому поспособствовало то, что пользователи стали проводить на 29,4% больше времени в сервисах холдинга. Совокупное время, которое зрители проводили за просмотром в «VK Видео», выросло в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом, на 118% увеличилось среднесуточное количество просмотров «VK Клипов», а также выросла база подписчиков «VK Музыки» на 17%.

Также в холдинге сообщили, что акционеры рассмотрят вопрос допэмиссии акций. Внеочередное собрание акционеров состоится 30 апреля. VK планирует привлечь до 115 млрд руб. Компания направит полученные деньги на снижение долговой нагрузки, заявили в холдинге. Акционеры VK на 21 марта года получат преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии, сообщили там.

Подробнее о деятельности холдинга — в материале «Ъ» «На биржу идут облака».