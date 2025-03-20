Песков: РФ и США обсудят возобновление Черноморской инициативы

Делегации РФ и США в ходе ближайших контактов планируют обсудить нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Savitsky / Russian Defense Ministry Press Service / AP Фото: Vadim Savitsky / Russian Defense Ministry Press Service / AP

«Да, действительно, собственно, ведь президенты говорили также о возобновлении Черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать»,— сказал господин Песков журналистам. По его словам, делегации двух стран соберутся «в том числе и для обсуждения этих нюансов».

«Вы помните, что у нас был достаточно такой богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были»,— напомнил он, отвечая на вопрос. «Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить»,— добавил господин Песков.

Во время пресс-колла Дмитрий Песков также сообщил, что технические группы РФ и США должны встретиться «в самые ближайшие дни». Он не назвал точную дату, однако отметил, что встреча может состояться в начале следующей недели.

Белый дом сообщал, что переговоры делегаций США и России с целью согласовать условия прекращения огня пройдут 23 марта в Джидде. Майк Уолц также говорил, что договорился с помощником российского президента, что «технические команды» сторон в ближайшие дни встретятся в Эр-Рияде для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Пока Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетической инфраструктуре.

О российско-американском переговорном процессе — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая