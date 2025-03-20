Кремль: Путин не планирует контактов с Эрдоганом

У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в четверг заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Господин Песков также отметил, что протесты в Стамбуле, которые проходят на фоне задержания мэра города Экрема Имамоглу, не могут стать поводом для контактов российского и турецкого лидеров. «Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции,— указал пресс-секретарь российского лидера. — Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить». «И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела»,— добавил он.

В среду в Стамбуле и других турецких городах прошли массовые демонстрации в знак протеста против задержания мэра города, лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Господина Имамоглу подозревают в коррупции и обвиняют в «пособничестве террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана)/ССК (Союз сообществ Курдистана)». В оппозиционной действующему лидеру Республиканской народной партии (РНП), которую представляет Экрем Имамоглу, действия турецких правоохранительных органов назвали «государственным переворотом против следующего президента».

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Ожидалось, что в грядущее воскресенье он будет выдвинут кандидатом в президенты от РНП. Однако 18 марта Стамбульский университет аннулировал университетский диплом господина Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии. Его также называли главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул снимают с выборов».

Анастасия Домбицкая