Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны

Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С такой оценкой он выступил, комментируя действия, которые Брюссель предпринимает на фоне переговорного процесса РФ и США по урегулированию на Украине. По словам господина Пескова, такой настрой Европы «диссонирует» с позициями Москвы и Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования»,— сказал господин Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли после разговора президентов РФ и США сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.

«Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и, скорее, превратилась в партию войны»,— подчеркнул господин Песков. «Но если вы имеете в виду сигналы нам — нет, никаких сигналов не было»,— добавил он.

О разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая