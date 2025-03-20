Начальника отдела жилполитики в Приозерске заподозрили в хищении 233 млн рублей

Сотрудники правопорядка задержали начальника отдела по жилищной политике администрации Приозерского муниципального района по подозрению в мошенничестве на сумму около 233 млн рублей, сообщает СУ СК по Ленинградской области 20 марта.

Подозреваемая, наделенная полномочиями по закупке жилья для детей-сирот, приобретала квартиры у одних и тех же лиц. Предприниматели покупали недвижимость за полгода до аукциона и перепродавали администрации Приозерского района по завышенной цене.

Сумма контрактов, заключенных между первым бизнесменом и муниципалитетом за период с 2016 по 2024 год, составила более 200 млн рублей, со вторым за период 2023 по 2024 год — 33 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 159 УК РФ (мошенничество).

Уже прошли обыски в администрациях Приозерского, Тосненского, Лужского и Выборгского районов Ленинградской области, а также по месту жительства подозреваемых.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти задержаны похитители нефтепродуктов на сумму более 34 млн рублей. Члены межрегиональной организованной преступной группы похищали дизельное топливо в особо крупном размере и сбывали его на черном рынке.

Кирилл Бевзюк