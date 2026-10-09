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СпортТеннис

Андрей Рублев проиграл 137-й ракетке мира на старте «мастерса» в Шанхае

09.10.2026, 09:36
Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 1000 в Шанхае. Во втором раунде он проиграл японцу Рэю Сакамото.
Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. В рейтинге ATP Андрей Рублев занимает 23-е место, Рэй Сакамото располагается на 137-й строке.
Следующим соперником японца станет девятая ракетка мира, австралиец Алекс де Минаур. Матч пройдет 10 октября.
Общий призовой фонд турнира в Шанхае составляет $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент