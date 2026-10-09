Politico: запасы газа в Европе упали до 15-летнего минимума

IEEFA отмечает, что общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, вступающий в силу в январе, сократит импорт газа еще на 7 млрд куб. м. Импорт недостающих объемов СПГ по текущим ценам обойдется европейским потребителям дополнительно в €3 млрд — на 12% больше, чем годом ранее.