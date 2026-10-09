Politico: запасы газа в Европе упали до 15-летнего минимума
09.10.2026, 09:14
Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума с 2011 года (70%), когда началось ведение статистики. Цены на сырье выросли до рекордных за четыре года показателей, пишет Politico со ссылкой на доклад Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).
Дефицит газа в ЕС зимой 2026/2027 года может достичь 14 млрд куб. м, или около 7% спроса сообщества. По данным IEEFA, такого объема достаточно для энергоснабжения от 10 до 12 млн европейских домохозяйств.
IEEFA отмечает, что общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, вступающий в силу в январе, сократит импорт газа еще на 7 млрд куб. м. Импорт недостающих объемов СПГ по текущим ценам обойдется европейским потребителям дополнительно в €3 млрд — на 12% больше, чем годом ранее.