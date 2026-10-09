В Мали сообщили о подготовке совместной с Африканским корпусом операции в Кидале
09.10.2026, 09:36
Штабы Африканского корпуса вооруженных сил (ВС) России и армии Мали с апреля разрабатывали план освобождения города Кидаль. Об этом рассказал ТАСС вице-президент комиссии по обороне Переходного совета Мали Фусейну Уаттара. Накануне город удалось вернуть под контроль российско-малийских сил.
Боевики контролировали Кидаль с апреля, когда ВС Мали и подразделения Африканского корпуса решили временно оставить город по стратегическим и тактическим соображениям, а также чтобы сберечь жизни военнослужащих, пояснил господин Уаттара.
«С того дня велась подготовка операций не просто по возвращению города, а по полному уничтожению террористов, которые непрерывно атаковали наши позиции»,— уточнил вице-президент комиссии.
Сейчас, по данным ТАСС, в Кидале завершается операция по борьбе с боевиками. В городе разминируют территории, местным жителям предоставляют гуманитарную помощь.