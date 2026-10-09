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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

МВД предупредило россиян о мошенничестве под предлогом выгодного инвестирования

МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом выгодного инвестирования

09.10.2026, 09:01
Мошенники часто предлагают жертвам инвестировать деньги в выгодные финансовые продукты. О популярном способе обмана россиян рассказали в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.
По данным управления, в интернете размещают рекламу об «альтернативном» источнике дохода. Гражданам предлагается инвестировать в криптовалюту, акции крупных предприятий или купить на бирже ценные ресурсы. На деле перечисленные по указанным реквизитам деньги получают мошенники, отмечается в Telegram-канале ведомства.
По оценке МВД, за первые шесть месяцев 2026 года число киберпреступлений сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Минцифры связало снижение активности киберпреступников с принятием мер по борьбе с мошенничеством.
Подробности — в публикации «Ъ» «Минцифры открыло третий антифрод».
Кибербезопасность
Фрод
МВД
Технологии