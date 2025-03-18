В Ленобласти задержаны похитители нефтепродуктов на сумму более 34 млн рублей

Масштабное хищение нефтепродуктов из магистрального нефтепровода в Киришском районе Ленинградской области пресекли сотрудники ОМОН «Бастион», ОМОН «Балтика» (на транспорте) и СОБР «Гранит» Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгвардия по Северо-Западу Фото: Росгвардия по Северо-Западу

Как сообщили в управлении Росгвардии по Северо-Западному округу, было установлено, что несанкционированные врезки в нефтепровод осуществляли члены межрегиональной организованной преступной группы. Они похищали дизельное топливо в особо крупном размере и сбывали его на «черном рынке».

На месте силовиками было обнаружено и изъято более 123 тонн нефтепродуктов, а также оборудование для осуществления врезок и хищения топлива — грузовик, переделанный для скрытой транспортировки похищенных нефтепродуктов, три тягача и несколько цистерн. Ущерб от противоправной деятельности ОПГ составил свыше 34 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Расследованием дела в данный момент занимается ФСБ.

Ранее «Ъ» писал о задержании подозреваемых в хищении нефти из магистрального нефтепровода в Пермском крае.

Андрей Цедрик