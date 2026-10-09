В Баварии задержали застрелившего двух чиновников мужчину
09.10.2026, 09:17
В Баварии задержали 60-летнего мужчину, который застрелил двух чиновников во время проверки соблюдения правил хранения оружия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.
По данным издания, после стрельбы преступник забаррикадировался в доме. Полицейские провели рейд с применением взрывчатки. Во время спецоперации подозреваемый получил легкое ранение в ногу, его доставили в больницу. Мотивы мужчины не установлены.
Инцидент произошел 8 октября в немецкой общине Бернгау в Баварии. Мужчина застрелил двух сотрудников районного управления. Район оцепили, полиция призвала жителей не покидать дома.