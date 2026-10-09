Politico: Трамп может лишить 100 тыс. украинских беженцев права остаться в США
09.10.2026, 09:19
Свыше 100 тыс. украинцам в США могут автоматически предоставить защиту от депортации еще на полгода, если администрация Дональда Трампа до 19 октября не отменит их временный статус (Temporary Protected Status, TPS). Об этом пишет Politico.
Хотя законодатели с обеих сторон надеются, что Дональд Трамп продлит разрешение, некоторые также поддерживают запасной вариант — позволить статусу истечь без формальной отмены, что автоматически приведет к его продлению на шесть месяцев, указывает издание.
Именно так поступил Белый дом, когда в сентябре истек срок действия аналогичной защиты для граждан Сальвадора. Представляющие национальные общины законодатели были недовольны, так как не было урегулировано положение о возможности работать и учиться в США. Но тем не менее автоматическое продление статуса исключает депортацию.
Администрация господина Трампа также продлила на шесть месяцев временный защитный статус для ливанских мигрантов, бежавших от конфликта между Израилем и боевиками «Хезболлы». В то же время не получили поддержки мигранты из Гаити, Сомали, Южного Судана, Йемена, Камеруна и Мьянмы. Что касается украинских беженцев, «Трамп продолжает делать заявления, свидетельствующие о враждебности по отношению к Киеву», отмечает Politico.