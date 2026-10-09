Politico: Трамп может лишить 100 тыс. украинских беженцев права остаться в США

Администрация господина Трампа также продлила на шесть месяцев временный защитный статус для ливанских мигрантов, бежавших от конфликта между Израилем и боевиками «Хезболлы». В то же время не получили поддержки мигранты из Гаити, Сомали, Южного Судана, Йемена, Камеруна и Мьянмы. Что касается украинских беженцев, «Трамп продолжает делать заявления, свидетельствующие о враждебности по отношению к Киеву», отмечает Politico.