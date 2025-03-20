Еврокомиссия выделила Киеву транш в €1 млрд из российских замороженных активов

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш в размере €1 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи, который будет составляющей кредита от «Группы семи» (G7). Средства будут взяты из доходов от замороженных в ЕС российских резервов.

«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере €1 млрд в рамках кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС»,— говорится в сообщении ЕК.

В сообщении ЕК говорится, что сумма выделенных Киеву Брюсселем средств по линии макрофинансовой программы помощи с учетом последнего согласованного транша в настоящий момент составляет €4 млрд. Всего ЕС обязался предоставить Украине порядка €18 млрд евро в рамках европейской части кредита G7. Общий объем помощи по линии G7 должен составить €45 млрд.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Анастасия Домбицкая