Портфель проектов Юго-Западного банка Сбербанка на Кубани достиг 239 млрд рублей

Портфель ответственного финансирования Юго-Западного банка Сбербанка по итогам 2024 года превысил 239 млрд руб., увеличившись вдвое с 2023 года, следует из аналитических данных компании.

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Лидерами по объему реализуемых проектов стали Краснодарский край (212 млрд руб.), Ростовская область (11 млрд руб.), Ставропольский край (9 млрд руб.), Дагестан (4 млрд руб.) и Северная Осетия – Алания (более 1 млрд руб.).

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По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, южные регионы и Северный Кавказ демонстрируют наибольший интерес к ответственному финансированию. В настоящее время его доля в кредитном портфеле банка на Юге России составляет 20%, уточнил господин Песенников. Наибольший прирост зафиксирован в Краснодарском крае и Адыгее, где суммарный объем таких проектов вырос более чем на 120 млрд руб.

«Во многом, это обусловлено высоким вниманием Правительств и муниципалитетов, бизнес-сообщества, а также отраслевых и общественных объединений к этой теме. Видим высокий потенциал роста в 2025 году на Северном Кавказе, в Калмыкии, Крыму и в исторических регионах России», – прокомментировал спикер.