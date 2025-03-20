Пятерых уральцев освободили из украинского плена

Четверых жителей Свердловской области и одного жителя Тюменской области, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), освободили из украинского плена, сообщили в региональных аппаратах уполномоченных по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова Фото: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, одного из свердловчан вернули быстро — его поиски начались 27 февраля. С просьбой помочь найти другого обратилась бывшая жена военнослужащего, мать их ребенка — в августе 2024 года он сообщил, что отправился на боевое задание в направление города Дзержинска и больше не выходил на связь. О том, что боец попал в список на освобождение, ей уже сообщили.

В рамках обмена 175 на 175 военнослужащих в Россию вернется боец из Тюмени. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, он заключал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Сейчас он вместе с другими освобожденными военнослужащими находится в Беларуси.

Напомним, в начале февраля в Россию в рамках обмена военнопленными с Украиной вернулся 56-летний участник СВО из Свердловской области.

Накануне, 19 марта, Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175» — российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих ВСУ.

Ирина Пичурина