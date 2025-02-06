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Участник СВО из Свердловской области вернулся из украинского плена в РФ

В Россию в рамках обмена военнопленными с Украиной вернулся 56-летний участник специальной военной операции (СВО) из Свердловской области, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бойца из украинского плена вернули 5 февраля. «За него переживали родные, очень просили помочь. Как, впрочем, и все остальные. Но здесь нас порадовало, что вернулся из плена старший из наших — 1969 года рождения»,— отметила омбудсмен.

Напомним, в ноябре Татьяна Мерзлякова сообщала, что за девять месяцев 2024 года из украинского плена вернулось 26 участников спецоперации из Свердловской области.

Ирина Пичурина

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