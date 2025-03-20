Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Министерство обороны России опубликовало видео с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Накануне, 19 марта, Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175». В качестве «жеста доброй воли» российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих. Как уточнило ведомство, все освобожденные российские бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

На кадрах видно, как спецборт Ил-76 с российскими военнослужащими приземляется в аэропорту. Один из них на видео выразил благодарность президенту Владимиру Путину за возможность вернуться на родину. Также он поблагодарил Минобороны РФ за возможность связаться с родственниками.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. Из украинского плена вернулись 150 российских военнослужащих, столько же было передано Украине. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.