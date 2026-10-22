Бывшему замглавы МВД Подмосковья Малькову предъявили новое обвинение во взятках
Бывшему замглавы ГУ МВД по Московской области, генерал-майору Сергею Малькову вменили получение особо крупной взятки и незаконное создание фирмы. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС. Изначально его обвиняли в хищении служебного моторного топлива.
Сейчас в отношении Сергея Малькова возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК: особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК), незаконное образование юрлица группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Накануне Мещанский суд Москвы вернул господина Малькова в СИЗО, поскольку он нарушил условия домашнего ареста. Меру пресечения решили ужесточить из-за проживания с женой, которая проходит по делу свидетелем, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По закону, во время домашнего ареста обвиняемому запрещено общаться со свидетелями.
7 сентября суд впервые отправил генерала под стражу. 23 сентября его перевели из СИЗО под домашний арест. Помимо Сергея Малькова, в деле фигурируют бывший начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД по Подмосковью полковник Алексей Суяров и экс-начальник отдела этого учреждения подполковник Анна Левина. С ними в сговоре, по версии следствия, были председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании. Сергея Малькова следователи считают организатором схемы по хищению топлива у МВД, выяснил «Ъ». По его указанию подчиненные поставляли бензин «Евротрансу». Ущерб от махинаций оценивается в 600 млн руб.