В Венгрии предложили сделать Украину буферной зоной между Европой и Россией

Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, если с этим согласятся ведущие мировые державы, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока. По его словам, безопасность Европы должна быть обеспечена не посредством включения Украины в европейскую оборонную структуру, а за счет создания на Украине буферной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС Фото: OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС

«Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы»,— сказал господин Бока в интервью Financial Times (FT).

Венгерский министр отметил, что Украина может функционировать в качестве буферной зоны только в том случае, если среди глобальных игроков будет достигнут консенсус относительно того, что возможно, а что невозможно на территории Украины.

Янош Бока также предупредил, что «если США или ЕС предпримут что-то в Украине без одобрения (Владимира. — "Ъ") Путина, это само по себе является источником конфликта».

О политическом курсе Венгрии — в материале «Венгрия против всех».

Анастасия Домбицкая