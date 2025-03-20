Власти не исключили перехода доли «Нижегородэлектротранса» частнику

В правительстве Нижегородской области не исключили продажи части акций предприятия «Нижегородэлектротранс» (НЭТ), эксплуатирующего троллейбусы и электробусы в Нижнем Новгороде. Комитет заксобрания по транспорту 20 марта поддержал приватизацию унитарного предприятия путем преобразования в акционерное общество, пока 100% акций останутся в собственности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Замминистра имущества области Альмир Газизов назвал акционирование транспортных предприятие общей тенденцией в РФ. В ведомстве считают, что это повысит эффективность деятельности предприятия и контроля над ним, так как у него появится совет директоров. Помимо этого, положительным фактором он назвал упрощение закупок, так как АО будет проводить их по федеральному закону 223, а не по ФЗ 44, как сейчас.

Заместитель министра транспорта Денис Рябинин сказал, что их ведомство выступило инициатором преобразования. Он отметил, что переход в акционерное общество «Нижегородпассажиравтотранса» (НПАТ) себя оправдывает.

Депутат Юрий Лебедев спросил, будут ли другие акционеры, кроме региона? Он считает, что часть акций надо продать. Денис Рябинин ответил, что не обязательно, что будут продавать акции, но у минтранса «должна быть такая возможность».

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас минтранс продает 30% акций НПАТ, инвестор должен вложить в предприятие более 700 млн руб.

Ирина Швецова