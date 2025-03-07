Власти объявили отбор инвестора на покупку 30% доли НПАТ

Минтранс Нижегородской области объявил отбор инвестора на покупку 30% доли акций крупнейшего пассажирского перевозчика АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отбор пройдет 10-27 марта. Претендентов оценят по критериям наличия 711 млн руб. для покупки акций, гарантий достижения ключевых показателей эффективности НПАТ, опыту работы по брутто и нетто контрактам, собственному подвижному составу, а также отсутствию расторгнутых по инициативе заказчика контрактов. Итоги отбора подведут 3 апреля.

В феврале правительство опубликовало постановление о допэмиссии 711 тыс. акций НПАТ по цене 1 тыс. руб. за штуку на 711 млн руб. Наиболее вероятным партнером АО «Нижегородпассажиравтотранс» называли транспортный холдинг «Ресурс групп».

Владимир Зубарев