Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Нижегородэлектротранс» планируют преобразовать в акционерное общество

Правительство Нижегородской области намерено приватизировать унитарное предприятие «Нижегородэлектротранс», преобразовав его в акционерное общество. Об этом говорится в проекте изменений в план приватизации на 2025 год, внесенном в заксобранием в марте.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что 100% акций уставного капитала будут принадлежать Нижегородской области. За предприятием сейчас закреплено 49 объектов недвижимости.

«Нижегородэлектротранс» занимается эксплуатацией в Нижнем Новгороде троллейбусов и электробусов. Ранее также в его ведении были трамваи, но их передали по концессии ООО «Экологические проекты» (принадлежит «Корпорации развития Нижегородской области»)

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство сейчас продает 30% акций АО «Нижегородпассажиравтотранс», которое занимается автобусными перевозками.

Ирина Швецова