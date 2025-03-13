«Нижегородэлектротранс» планируют преобразовать в акционерное общество

Правительство Нижегородской области намерено приватизировать унитарное предприятие «Нижегородэлектротранс», преобразовав его в акционерное общество. Об этом говорится в проекте изменений в план приватизации на 2025 год, внесенном в заксобранием в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что 100% акций уставного капитала будут принадлежать Нижегородской области. За предприятием сейчас закреплено 49 объектов недвижимости.

«Нижегородэлектротранс» занимается эксплуатацией в Нижнем Новгороде троллейбусов и электробусов. Ранее также в его ведении были трамваи, но их передали по концессии ООО «Экологические проекты» (принадлежит «Корпорации развития Нижегородской области»)

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство сейчас продает 30% акций АО «Нижегородпассажиравтотранс», которое занимается автобусными перевозками.

Ирина Швецова