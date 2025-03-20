Суд взыскал 4,1 млрд с бывших топ-менеджеров курской Корпорации развития

19 марта 2025 года Ленинский райсуд Курска в закрытом заседании удовлетворил требования Генеральной прокуратуры о взыскании денежных средств с экс-гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, шести других физлиц и восьми организаций. В списке юрлиц оказались ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый дом Курск» и ряд других компаний. Кроме того, суд обязал ответчиков уплатить государственную пошлину в размере 900 тыс. руб. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курском областном суде, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Нет сомнений, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение, однако вместе с прокуратурой будем отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды — вернуться в федеральный бюджет!»— прокомментировал решение надзорного ведомства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

«Корпорацию развития Курской области» создали для ведения инвестпроектов. Через нее в том числе финансировалось строительство линий обороны на границе с Курской областью. На строительство укреплений регион получил из федерального бюджета 19,4 млрд руб.

В конце 2024 года экс-гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина обвинили в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ по возведению фортификационных сооружений в Глушковском районе. По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды проавансировали работы в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генпрокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров корпорации и нескольких предпринимателей более 3 млрд руб., якобы присвоенных при строительстве линии обороны.

На днях стало известно, что по решению Генпрокуратуры целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной, передан в центральный аппарат МВД.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Ульяна Ларионова