В самарском аэропорту задержались семь рейсов из-за ограничений
В аэропорту Самары Курумоч произошла задержка вылета семи самолетов. Столько же рейсов задерживаются на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Задержка связана с ограничениями на прием и выпуск авиарейсов, которые были введены в Курумоче утром в четверг, 20 марта. Аналогичная мера принята в саратовском аэропорту.
Ограничения были введены после атаки БПЛА на Саратовскую область. В связи с этим в самарском регионе утром в четверг была объявлена воздушная тревога. Предупреждения об угрозе атаки беспилотников объявляются в области с начала года.