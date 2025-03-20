В самарском аэропорту задержались семь рейсов из-за ограничений

В аэропорту Самары Курумоч произошла задержка вылета семи самолетов. Столько же рейсов задерживаются на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Задержка связана с ограничениями на прием и выпуск авиарейсов, которые были введены в Курумоче утром в четверг, 20 марта. Аналогичная мера принята в саратовском аэропорту.

Ограничения были введены после атаки БПЛА на Саратовскую область. В связи с этим в самарском регионе утром в четверг была объявлена воздушная тревога. Предупреждения об угрозе атаки беспилотников объявляются в области с начала года.

Георгий Портнов