Вода отступает с подтопленных территорий Минусинска

Пик подъема воды в реке Минусинка пришелся примерно на 21:00 19 марта. Об этом сообщил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин на сессии законодательного собрания региона.

Заседание проходит 20 марта. По данным господина Верещагина, в черте Минусинска было подтоплено 13 приусадебных участков. После этого уровень воды снизился на 2 м. «Всего работает около 260 человек, 63 единицы техники. Сил и средств достаточно»,— отметил премьер-министр Красноярского края.

Как писал «Ъ-Сибирь», уровень воды в Минусинке резко вырос 19 марта из-за бурного таяния снега. В городе был объявлен режим повышенной готовности. Утром 20 марта главное управление МЧС по региону сообщило о том, что на Минусинке завершаются берегоукрепительные работы, в превентивных целях проводится отсыпка моста.

В самом городе прошло заседание оперативного штаба. «Пункт временного размещения продолжит действовать на базе гимназии №1, однако, как пояснил глава города, эвакуированные туда накануне жители уже вернулись в свои дома»,— сообщили по итогам заседания в мэрии Минусинска.

Валерий Лавский