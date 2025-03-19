Власти Минусинска призвали к эвакуации с нескольких улиц из-за подъема воды

Резкое потепление вызвало бурное таяние снега на части территории Красноярского края. В результате в черте «южной столицы» региона — Минусинска — вышла из берегов река Минусинка. Вода размыла земляную насыпь, сообщили в краевом главном управлении МЧС.

«Существует угроза подтопления 120 жилых домов. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю в количестве 50 сотрудников и восьми единиц техники, включая два плавсредства и насосную станцию, следует к месту»,— рассказали в ведомстве о принятых мерах. Как сообщили спасатели, выставлен временный гидрологический пост. В общей сложности привлечены 247 спасателей и 57 единиц техники, подготовлены два пункта временного размещения на 150 человек.

По данным мэрии Минусинска, в котором проживает более 70 тыс. человек, оба моста через Минусинку перекрыты для транспорта. Власти призвали к эвакуации жителей домов на четырех улицах.

Валерий Лавский