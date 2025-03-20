ФРС внесла Дональда Трампа в прогнозы

Федеральная резервная система (ФРС) на мартовском заседании сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Такое решение из-за растущих инфляционных рисков в США было ожидаемым, но интрига сохранялась относительно дальнейших сигналов регулятора и его новых макропрогнозов. Как выяснилось, на фоне реализуемой Дональдом Трампом экономической политики теперь ФРС ждет более медленного, чем ранее прогнозировалось, роста экономики США в 2025 году и более высокого значения инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 18–19 марта сохранил ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. В таком диапазоне она существует с декабря 2024 года, до этого регулятор снижал ставку на трех заседаниях подряд — суммарно на один процентный пункт.

Решение ФРС было ожидаемым — в том числе из-за предшествовавшей риторики ее руководителя Джерома Пауэлла. На фоне растущих рисков в экономике США последние две недели он заявлял о том, что торопиться с корректировкой ставки не стоит. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, господин Пауэлл подчеркнул, что ФРС может продолжить проведение «сдержанной» денежно-кредитной политики, если экономика останется сильной.

Принятое ФРС решение в опубликованном по итогам заседания пресс-релизе объяснено усиливающейся «неопределенностью экономических перспектив». Речь, как можно догадаться, идет о будущих действиях президента США Дональда Трампа, хотя его имя в заявлении ФРС и не упоминается.

Инфляция в США, по оценкам регулятора, остается «несколько повышенной». В феврале в годовом выражении она замедлилась и составила 2,8% после 3% в январе. Дефлятор потребительских расходов (более чувствительный индикатор) в январе оценивался в 2,5% после 2,6% в декабре (февральское значение будет опубликовано в конце марта). Базовый показатель инфляции (Core PCE, без учета продовольствия и энергоносителей) составлял в январе 2,6% после 2,8%.

Уверенности в дальнейшем снижении инфляции в США у аналитиков нет — ее рост на горизонте ближайших месяцев прогнозируют в том числе эксперты Goldman Sachs и Trading Economics. На поступающих данных, поясним, еще не отразился эффект от пошлин — ограничения в отношении Мексики и Канады, а также повышенные тарифы на китайский импорт вступили в силу только в марте.

Но последствия экономической политики нового президента уже отразились на инфляционных ожиданиях: по мартовским данным, через год домохозяйства в США ждут показатель темпа роста цен на уровне 4,9% (это максимальная оценка с ноября 2022-го), через пять лет — 3,9% (рекордное значение с февраля 1993-го). Говоря об инфляционных ожиданиях Джером Пауэлл впервые упомянул пошлины как «движущий фактор» их роста. В обновленном вчера прогнозе ФРС оценки инфляции с учетом рисков повышены: в 2025 году она может составить 2,7% (декабрьский прогноз предполагал 2,5%), в 2026-м — 2,2% (2,1%). Отвечая на вопрос о причинах пересмотра прогноза по инфляции господин Пауэлл отметил, что «отчасти это связано с тарифами». Впрочем, признавать тренд устойчивым он не стал.

Как известно, регулятор следит за достижением своих целей не только по ценовой стабильности, но и по занятости. В заявлении ФРС отмечается, что условия на рынке труда остаются стабильными, при этом фразы о том, что риски для устойчивой занятости и замедляющейся инфляции сбалансированы, больше нет. Вместо нее — комментарий о том, что к рискам для обеих целей комитет относится «внимательно». Отметим, хотя безработица в марте повысилась незначительно (до 4,1% с 4%), показатель, учитывающий также тех, кто работает неполный день, вырос до максимальных с октября 2021 года 8% после 7,5% в феврале. Динамика на рынке труда в сочетании с данными об инфляции уже усиливает опасения аналитиков относительно возможной стагфляции.

Пока же прогноз для роста экономики США в марте несколько ухудшен: по итогам этого года ВВП страны вырастет на 1,7% (2,1% в декабре), по итогам следующего — на 1,8% (2%), ожидают в ФРС. Заметное ухудшение оценок объясняется в том числе динамикой потребительских настроений (вклад расходов населения в ВВП США оценивается примерно в 70%). По данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в марте снизился до минимальных с конца 2022 года 57,9 пункта после 64,7 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали его значение на уровне 63,1 пункта. Как следует из отчета, большинство потребителей (вне зависимости от партийных предпочтений) отмечали сложности в долгосрочном планировании на фоне изменчивой экономической политики властей.

На фоне изменения торгового ландшафта замедлиться может и деловая активность в США. Пока соответствующий индикатор PMI остается в положительной зоне (выше отметки в 50 пунктов). Однако динамика во многом объясняется увеличением закупок бизнеса в ожидании роста цен и сбоев в поставках.

Точечный график (фиксирует ожидания траектории ставки членами Комитета по открытым рынкам), опубликованный ФРС, предполагает, что к концу года ставка составит 3,75–4%. В 2026 году она может опуститься до 3,25–3,5%. По оценкам рейтингового агентства Fitch, представленным на этой неделе, из-за инфляционных рисков ФРС в 2025 году снизит ставку лишь один раз — в четвертом квартале, на 25 базисных пунктов. На 2026 год аналитики прогнозируют три снижения — ожидается, что регулятор смягчит условия кредитования на фоне слабого роста экономики. Пока прогнозирование, впрочем, заметно осложняется неопределенностью, которая сохраняется вокруг решений Дональда Трампа: объем и сроки введения всех запланированных им ограничений пока не ясны.

Кристина Боровикова