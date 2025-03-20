Спрос отложен до прояснения

Население ждет меньше инфляции, крупных покупок и сбережений, свидетельствуют обновленные оценки Росстата и Банка России в марте и первом квартале 2025 года. По опросам статистиков 1–10 февраля, потребительская уверенность снизилась до минус 11% с минус 9% в последнем квартале 2024 года (максимум с середины 2014 года, минус 6%, пришелся на второй квартал 2024 года). Показатель ухудшился во всех возрастных группах. Основная причина — снижение оценок произошедших и ожидаемых изменений в экономике и ожиданий в отношении личного материального благосостояния на фоне стабилизации оценок текущего положения на высоком уровне четвертого квартала 2024 года. Индекс склонности населения к крупным покупкам за первый квартал 2025 года опустился на 3 процентных пункта (п .п.) — до минус 22%, а благоприятности условий для сбережений — на 1 п. п., до 22%, продолжая снижаться с пика в конце 2024 года (см. график).

Инфляционные ожидания населения, как и предприятий (см. «Сегодняшнее число»), в марте 2025 года снизились на 0,8 п. п. за месяц — до 12,9% на год вперед, сообщил ЦБ. В группе респондентов со сбережениями (37%) они снизились на 0,3 п. п.— до 11%, а в группе без сбережений — почти не изменились (минус 0,1 п. п., 15,1% на год вперед). Наблюдаемая домохозяйствами инфляция стабилизировалась в марте на уровне 16,5%. В группе со сбережениями она стабилизировалась на уровне 13,6%, а в группе без них — обновила локальный максимум (18,8%), прибавив 0,4 п. п. При этом недельная инфляция, по оценке Росстата, с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта и 0,15% с 25 февраля по 3 марта 2025 года. По расчетам Минэкономики, в измерении год к году потребительские цены на 17 марта выросли на 10,08%.

Между тем реальное потребление, по данным Сбериндекса, в первой половине марта уверенно росло (см. “Ъ” от 19 марта). Аналитики Альфа-банка в своем свежем исследовании потребительского сектора отмечают, что активизация геополитической повестки в новостях в феврале — начале марта стала поводом для рассуждений о возможном возврате на российский рынок иностранных брендов, что усилило формирование отложенного спроса и снижение текущих трат на дорогостоящие товары, для которых существуют бренды первого выбора.

Артем Чугунов