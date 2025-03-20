4,7 пункта составило среднее значение индикатора бизнес-климата в первом квартале 2025 года, сообщил Банк России. Деловая активность замедляется на фоне отрицательной динамики и ухудшения ожидаемых спроса и выпуска (на ближайший квартал), снижения инфляционных ожиданий и оценок текущей динамики цен при некотором улучшении условий кредитования (регулятор опрашивал компании в марте о состоянии дел в феврале 2025 года). Заметно снижение ожидаемых цен в рознице. Аналитики телеграм-канала «Твердые цифры» на февраль 2025 года оценили ожидаемую годовую инфляцию в секторе в 11% против 17% на локальном пике в конце 2024 года, что остается заметно выше целевого ориентира ЦБ в 4%.