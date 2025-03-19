Сборная России по футболу разгромила Гренаду со счетом 5:0

Сборная России одержала победу в товарищеском матче над командой Гренады. Игра на стадионе имени Льва Яшина в Москве завершилась счетом 5:0. По итогам встречи нападающий Артем Дзюба занял первое место по голам, забитым за сборную России.

По одному мячу забили Даниил Пруцев, Арсен Адамов и Зелимхан Бакаев. Дзюба стал автором двух голов. Теперь на его счету 32 гола в 56 матчах за сборную России.

По общему количеству забитых голов Дзюба обошел Александра Кержакова. Тот перед началом матча в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что Артем Дзюба сможет побить его рекорд. Дзюба также стал самым возрастным автором гола в истории сборной России (36 лет 6 месяцев 25 дней).

Еще один товарищеский матч команды России запланирован на 25 марта. Сборная примет команду Замбии на «ВТБ-Арене» в Москве.

Подробнее о матче — в материале «Ъ FM» «"Интереса к происходящему добавил вызов в сборную Артема Дзюбы"».