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Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу

Нападающий Артем Дзюба вышел на чистое первое место по голам, забитым за сборную России по футболу. Спортсмен дважды отличился в товарищеском матче против команды Гренады, в котором появился с капитанской повязкой. Теперь на его счету 32 гола в 56 матчах за сборную России.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее Дзюба делил первую строчку в списке лучших бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым. На счету последнего — 30 забитых мячей в 91 встрече.

Матч Россия—Гренада завершился со счетом 5:0. По забитому мячу в активе Даниила Пруцева, Арсена Адамова и Зелимхана Бакаева. Отличившийся дважды Дзюба стал самым возрастным автором гола в истории сборной России (36 лет 6 месяцев 25 дней). Прежде рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу (36 лет 2 месяца и 25 дней).

25 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч. Она примет команду Замбии на «ВТБ-Арене» в Москве.

Роман Левищев

Фотогалерея

Лучший бомбардир российского футбола

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Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. На фото футболист в 2007 году

Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. На фото футболист в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и швейцарским «Цюрихом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 6 декабря 2007 года

Артем Дзюба во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и швейцарским «Цюрихом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 6 декабря 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Свой первый гол в составе «Спартака» Артем Дзюба забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России против новосибирской «Сибири»

Свой первый гол в составе «Спартака» Артем Дзюба забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России против новосибирской «Сибири»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против казанского «Рубина». 5 марта 2012 года

Артем Дзюба во время игры против казанского «Рубина». 5 марта 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

Артем Дзюба во время товарищеского матча между сборными командами России и Уругвая. 25 мая 2012 года

Артем Дзюба во время товарищеского матча между сборными командами России и Уругвая. 25 мая 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Артем Дзюба во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Всего в составе московского «Спартака» Артем Дзюба забил 38 мячей

Всего в составе московского «Спартака» Артем Дзюба забил 38 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу-2016. Матч между национальными сборным России и Молдовы, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 12 октября 2014 года

Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу-2016. Матч между национальными сборным России и Молдовы, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 12 октября 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Товарищеский матч между национальными сборными России и Казахстана, который прошел 31 марта 2015 года на стадионе «Арена Химки». Футболисты Артем Дзюба (слева) и Юрий Логвиненко (справа) во время матча.

Товарищеский матч между национальными сборными России и Казахстана, который прошел 31 марта 2015 года на стадионе «Арена Химки». Футболисты Артем Дзюба (слева) и Юрий Логвиненко (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С 2015 по 2022 годы (с перерывом в сезоне-2017/2018) Артем Дзюба выступал в составе петербургского «Зенита»

С 2015 по 2022 годы (с перерывом в сезоне-2017/2018) Артем Дзюба выступал в составе петербургского «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Артем Дзюба (в центре) во время отборочного матча Чемпионата Европы-2016 по футболу между национальными сборными России и Швеции, который прошел на стадионе «Открытие Арена» 5 сентября 2015 года

Артем Дзюба (в центре) во время отборочного матча Чемпионата Европы-2016 по футболу между национальными сборными России и Швеции, который прошел на стадионе «Открытие Арена» 5 сентября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Швеции, который оказался в итоге победным (1:0)

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Швеции, который оказался в итоге победным (1:0)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча против сборной Черногории. 12 октября 2015 года

Артем Дзюба во время матча против сборной Черногории. 12 октября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба на церемонии вручения приза проекта «Советского спорта» «Джентельмен года-2015»

Артем Дзюба на церемонии вручения приза проекта «Советского спорта» «Джентельмен года-2015»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Болельщик фотографируется с футболистом

Болельщик фотографируется с футболистом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против «Локомотива»

Артем Дзюба во время игры против «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Евро-2016. Нападающий сборной России Артем Дзюба (слева) и игрок сборной Англии Крис Смоллинг (справа) в матче национальных команд. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 1:1

Евро-2016. Нападающий сборной России Артем Дзюба (слева) и игрок сборной Англии Крис Смоллинг (справа) в матче национальных команд. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 1:1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба за свою карьеру сыграл 55 матчей в составе сборной России, в которых забил 30 мячей

Артем Дзюба за свою карьеру сыграл 55 матчей в составе сборной России, в которых забил 30 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует забитый мяч в ворота самарских «Крыльев Советов». 20 ноября 2016 года. «Зенит» тогда победил со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы два гола

Артем Дзюба празднует забитый мяч в ворота самарских «Крыльев Советов». 20 ноября 2016 года. «Зенит» тогда победил со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы два гола

Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов

Артем Дзюба (слева) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Артем Дзюба (слева) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Болельщик фотографируется с Артемом Дзюбой (слева) и Браниславом Ивановичем (справа) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Болельщик фотографируется с Артемом Дзюбой (слева) и Браниславом Ивановичем (справа) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (слева) и Артем Дзюба (справа) во время матча московской команды против «Арсенала». 6 мая 2018 года. В сезоне-2017/18 Артем Дзюба провел 10 матчей в составе коллектива из Тулы

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (слева) и Артем Дзюба (справа) во время матча московской команды против «Арсенала». 6 мая 2018 года. В сезоне-2017/18 Артем Дзюба провел 10 матчей в составе коллектива из Тулы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сергей Игнашевич из ЦСКА и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба. 6 мая 2018 года

Сергей Игнашевич из ЦСКА и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба. 6 мая 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Открытая тренировка сборной России по футболу при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 FIFA. 7 июня 2018 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева) и игрок сборной России Артем Дзюба (справа)

Открытая тренировка сборной России по футболу при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 FIFA. 7 июня 2018 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева) и игрок сборной России Артем Дзюба (справа)

Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018 года

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Египта. 19 июня 2018 года

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Египта. 19 июня 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Египта

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Египта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Всего на ЧМ-2018 Артем Дзюба забил три мяча

Всего на ЧМ-2018 Артем Дзюба забил три мяча

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Уругвая. 25 июня 2018 года, Самара

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Уругвая. 25 июня 2018 года, Самара

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игра в Самаре завершилась победой сборной Уругвая со счетом 3:0

Игра в Самаре завершилась победой сборной Уругвая со счетом 3:0

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба и футболист сборной Уругвая Диего Годин

Артем Дзюба и футболист сборной Уругвая Диего Годин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Испании. 1 июля 2018 года. Сборная России выиграла в серии пенальти

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Испании. 1 июля 2018 года. Сборная России выиграла в серии пенальти

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шарж с Артемом Дзюбой, празднующим гол

Шарж с Артемом Дзюбой, празднующим гол

Фото: Коммерсантъ / Андрей Горшков  /  купить фото

Граффити с Артемом Дзюбой на доме на Садовнической улице в Москве

Граффити с Артемом Дзюбой на доме на Садовнической улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Мурал в честь победы футболистов России над сборной Испании на ЧМ-2018. Изображения Станислава Черчесова, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и двуглавого орла украсили многоэтажку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Мурал в честь победы футболистов России над сборной Испании на ЧМ-2018. Изображения Станислава Черчесова, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и двуглавого орла украсили многоэтажку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Артем Дзюба (справа) и игрок сборной Хорватии Иван Ракитич (слева) во время матча национальных команд на ЧМ-2018

Артем Дзюба (справа) и игрок сборной Хорватии Иван Ракитич (слева) во время матча национальных команд на ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Михаил Шапаев / РФС  /  купить фото

Церемония вручения государственных награды и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира FIFA – 2018 в Кремле. Президент России Владимир Путин (слева) и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба (справа) во время церемонии. 28 июля 2018 года

Церемония вручения государственных награды и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира FIFA – 2018 в Кремле. Президент России Владимир Путин (слева) и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба (справа) во время церемонии. 28 июля 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры Лиги Европы УЕФА между «Зенитом» и норвежским «Мольде». 23 августа 2018 года

Артем Дзюба во время игры Лиги Европы УЕФА между «Зенитом» и норвежским «Мольде». 23 августа 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Артем Дзюба (справа) во время игры Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции на стадионе «Калининград» (0:0). 11 октября 2018 года

Артем Дзюба (справа) во время игры Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции на стадионе «Калининград» (0:0). 11 октября 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Бухарев  /  купить фото

Артем Дзюба забил свой 100-й мяч 9 апреля 2016 года в матче чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром». 16 мая 2021 года он отметился 200-м голом в карьере во время игры против «Тамбова». В этом поединке он забил четыре мяча. Покером он также отметился в матчах сборной России против Лихтенштейна и Сан-Марино

Артем Дзюба забил свой 100-й мяч 9 апреля 2016 года в матче чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром». 16 мая 2021 года он отметился 200-м голом в карьере во время игры против «Тамбова». В этом поединке он забил четыре мяча. Покером он также отметился в матчах сборной России против Лихтенштейна и Сан-Марино

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

XXIV мужской профессиональный международный теннисный турнир ATP-250 Spb Open на кортах спортивного комплекса «Сибур Арена». Матч легенд

XXIV мужской профессиональный международный теннисный турнир ATP-250 Spb Open на кортах спортивного комплекса «Сибур Арена». Матч легенд

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

В составе «Зенита» Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей

В составе «Зенита» Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Руссак  /  купить фото

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару. 26 сентября 2020 года. В настоящее время оба футболиста выступают за тольяттинский «Акрон»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару. 26 сентября 2020 года. В настоящее время оба футболиста выступают за тольяттинский «Акрон»

Фото: Коммерсантъ / Иван Петров  /  купить фото

С 2022 по 2024 год Артем Дзюба сыграл в составе московского «Локомотива»

С 2022 по 2024 год Артем Дзюба сыграл в составе московского «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Артем Дзюба на матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Нападающий четыре раза становился чемпионом страны в составе «Зенита», столько же раз он побеждал в Суперкубке России. В его активе также два выигранных Кубка России в составе «Зенита» и еще один — в составе «Ростова»

Артем Дзюба на матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Нападающий четыре раза становился чемпионом страны в составе «Зенита», столько же раз он побеждал в Суперкубке России. В его активе также два выигранных Кубка России в составе «Зенита» и еще один — в составе «Ростова»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

12 сентября 2024 года Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона», заключив контракт до конца сезона-2024/25

12 сентября 2024 года Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона», заключив контракт до конца сезона-2024/25

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Артем Дзюба 9 марта 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Свой рекордный 234-й год он забил в матче против самарских «Крыльев Советов»

Артем Дзюба 9 марта 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Свой рекордный 234-й год он забил в матче против самарских «Крыльев Советов»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Нападающий «Акрона» заранее подготовился к своему рекорду

Нападающий «Акрона» заранее подготовился к своему рекорду

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Партнеры по команде качают лучшего бомбардира российского футбола

Партнеры по команде качают лучшего бомбардира российского футбола

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. На фото футболист в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и швейцарским «Цюрихом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 6 декабря 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Свой первый гол в составе «Спартака» Артем Дзюба забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России против новосибирской «Сибири»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против казанского «Рубина». 5 марта 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

Артем Дзюба во время товарищеского матча между сборными командами России и Уругвая. 25 мая 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Всего в составе московского «Спартака» Артем Дзюба забил 38 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу-2016. Матч между национальными сборным России и Молдовы, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 12 октября 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Товарищеский матч между национальными сборными России и Казахстана, который прошел 31 марта 2015 года на стадионе «Арена Химки». Футболисты Артем Дзюба (слева) и Юрий Логвиненко (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С 2015 по 2022 годы (с перерывом в сезоне-2017/2018) Артем Дзюба выступал в составе петербургского «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Артем Дзюба (в центре) во время отборочного матча Чемпионата Европы-2016 по футболу между национальными сборными России и Швеции, который прошел на стадионе «Открытие Арена» 5 сентября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Швеции, который оказался в итоге победным (1:0)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча против сборной Черногории. 12 октября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба на церемонии вручения приза проекта «Советского спорта» «Джентельмен года-2015»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Болельщик фотографируется с футболистом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Евро-2016. Нападающий сборной России Артем Дзюба (слева) и игрок сборной Англии Крис Смоллинг (справа) в матче национальных команд. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 1:1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба за свою карьеру сыграл 55 матчей в составе сборной России, в которых забил 30 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует забитый мяч в ворота самарских «Крыльев Советов». 20 ноября 2016 года. «Зенит» тогда победил со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы два гола

Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов

Артем Дзюба (слева) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Болельщик фотографируется с Артемом Дзюбой (слева) и Браниславом Ивановичем (справа) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (слева) и Артем Дзюба (справа) во время матча московской команды против «Арсенала». 6 мая 2018 года. В сезоне-2017/18 Артем Дзюба провел 10 матчей в составе коллектива из Тулы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сергей Игнашевич из ЦСКА и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба. 6 мая 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Открытая тренировка сборной России по футболу при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 FIFA. 7 июня 2018 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева) и игрок сборной России Артем Дзюба (справа)

Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Египта. 19 июня 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Египта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Всего на ЧМ-2018 Артем Дзюба забил три мяча

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Уругвая. 25 июня 2018 года, Самара

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игра в Самаре завершилась победой сборной Уругвая со счетом 3:0

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба и футболист сборной Уругвая Диего Годин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Испании. 1 июля 2018 года. Сборная России выиграла в серии пенальти

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шарж с Артемом Дзюбой, празднующим гол

Фото: Коммерсантъ / Андрей Горшков  /  купить фото

Граффити с Артемом Дзюбой на доме на Садовнической улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Мурал в честь победы футболистов России над сборной Испании на ЧМ-2018. Изображения Станислава Черчесова, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и двуглавого орла украсили многоэтажку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Артем Дзюба (справа) и игрок сборной Хорватии Иван Ракитич (слева) во время матча национальных команд на ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Михаил Шапаев / РФС  /  купить фото

Церемония вручения государственных награды и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира FIFA – 2018 в Кремле. Президент России Владимир Путин (слева) и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба (справа) во время церемонии. 28 июля 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры Лиги Европы УЕФА между «Зенитом» и норвежским «Мольде». 23 августа 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Артем Дзюба (справа) во время игры Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции на стадионе «Калининград» (0:0). 11 октября 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Бухарев  /  купить фото

Артем Дзюба забил свой 100-й мяч 9 апреля 2016 года в матче чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром». 16 мая 2021 года он отметился 200-м голом в карьере во время игры против «Тамбова». В этом поединке он забил четыре мяча. Покером он также отметился в матчах сборной России против Лихтенштейна и Сан-Марино

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

XXIV мужской профессиональный международный теннисный турнир ATP-250 Spb Open на кортах спортивного комплекса «Сибур Арена». Матч легенд

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

В составе «Зенита» Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару. 26 сентября 2020 года. В настоящее время оба футболиста выступают за тольяттинский «Акрон»

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С 2022 по 2024 год Артем Дзюба сыграл в составе московского «Локомотива»

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Артем Дзюба на матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Нападающий четыре раза становился чемпионом страны в составе «Зенита», столько же раз он побеждал в Суперкубке России. В его активе также два выигранных Кубка России в составе «Зенита» и еще один — в составе «Ростова»

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12 сентября 2024 года Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона», заключив контракт до конца сезона-2024/25

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Артем Дзюба 9 марта 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Свой рекордный 234-й год он забил в матче против самарских «Крыльев Советов»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Нападающий «Акрона» заранее подготовился к своему рекорду

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Партнеры по команде качают лучшего бомбардира российского футбола

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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