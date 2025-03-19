Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу

Нападающий Артем Дзюба вышел на чистое первое место по голам, забитым за сборную России по футболу. Спортсмен дважды отличился в товарищеском матче против команды Гренады, в котором появился с капитанской повязкой. Теперь на его счету 32 гола в 56 матчах за сборную России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее Дзюба делил первую строчку в списке лучших бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым. На счету последнего — 30 забитых мячей в 91 встрече.

Матч Россия—Гренада завершился со счетом 5:0. По забитому мячу в активе Даниила Пруцева, Арсена Адамова и Зелимхана Бакаева. Отличившийся дважды Дзюба стал самым возрастным автором гола в истории сборной России (36 лет 6 месяцев 25 дней). Прежде рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу (36 лет 2 месяца и 25 дней).

25 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч. Она примет команду Замбии на «ВТБ-Арене» в Москве.

Роман Левищев