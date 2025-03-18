«Интереса к происходящему добавил вызов в сборную Артема Дзюбы»

Сборная России по футболу готовится к очередному товарищескому матчу. Команда Валерия Карина 19 марта сыграет со сборной Гренады, которая занимает в рейтинге FIFA 174-е место. Чего ждать от предстоящей встречи? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вопрос, зачем сборная играет со столь экзотическими командами, как Бруней или та же Гренада, отпал несколько дней назад, когда в СМИ появилась информация о том, что Российский футбольный союз получает от UEFA деньги за подобные встречи. Речь идет о монетизации телеправ и сумме до 800 млн руб. Стоит сказать, что финансовые потоки между РФС и европейской федерацией и по другим позициям все это время не останавливались. Так что руководители отечественного футбола искренне считают, что все в порядке и проблем нет. Об этом постоянно говорит журналистам глава РФС Александр Дюков:

«Я какой-то драмы не вижу. Нам важно в футбол играть, чтобы, соответственно, развивался массово и детский футбол, чтобы этот вид спорта не ограничивается только международными официальными матчами».

Кстати, 17 марта господин Дюков заявил, что вариант снятия санкций со сборной и клубов возможен уже в этом году. Пока же — суровая реальность в виде команды из Гренады. Относиться всерьез к футбольному матчу со сборной страны, в которой проживают 114 тыс. человек, что меньше, чем в некоторых городах Подмосковья, конечно, нельзя. Букмекеры даже не принимают ставки на победу сборной РФ, так как другой исход сложно себе представить. Правда, интереса к происходящему добавил вызов в команду Артема Дзюбы, который в этой игре может побить рекорд Александра Кержакова. Сейчас у нападающих по 30 забитых мячей, так что у Дзюбы есть шанс войти в историю. Но главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин уверяет болельщиков, что вызов спортсмена не имеет отношения к рекорду:

«Можно держать в голове, что он побил рекорд в чемпионатах России, стал лучшим, так скажем, по голам. Плюс возможный рекорд в сборной, но для этого надо забить еще. Но прежде всего — его нынешнее состояние».

Сам же Дзюба, который еще совсем недавно беспощадно критиковал сборную Карпина, после приглашения присмирел и стал сентиментальным: «Если получится так, что я буду в составе, то главное — не заплакать, а то могу развалиться. Главное — стоять до конца».

Так что персона Дзюбы, как ни крути, будет одной из центральных в предстоящем матче с Гренадой. Особенно если учесть тот факт, что нынешняя стоимость Артема (€1,8 млн) превышает цену всех игроков команды, с которой ему предстоит играть. Вся сборная Гренады тянет лишь на €1,7 млн. Так что главный вопрос перед этой игрой — сколько мячей россияне отправят в ворота соперника? Пока рекордное количество они отгрузили Брунею — 11. Но в любом случае должно быть результативно. Встреча состоится 19 марта на домашнем стадионе «Динамо». Начало в 20.00, стоимость билетов гуманная: цена начинается от 500 руб. Аншлага точно не будет, к тому же увидеть победу нашей команды можно будет в прямом эфире федерального спортивного телеканала.

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Владимир Осипов