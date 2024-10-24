Граждане вошли в доли

Рынок BNPL демонстрирует уверенный рост, и по итогам 2024 года его объем может достичь 300 млрд руб. При этом основным риском для его развития является введение законодательного регулирования, которое находится на рассмотрении в Госдуме. При сохранении законопроекта в текущем виде это может привести к стагнации рынка и даже его сокращению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рынок BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом», покупки товаров с платежами в рассрочку) за девять месяцев 2024 года достиг 200 млрд руб., подсчитали аналитики сервиса «Долями». По их прогнозам, объем рынка за весь год достигнет 300 млрд руб. Ранее сервис «Подели» оценивал размеры рынка по итогам первого квартала в 120–130 млрд руб. Таким образом, за два квартала сегмент вырос почти в 1,5 раза. А за оставшийся «высокий» четвертый квартал может вырасти еще на столько же.

BNPL — это сервисы оплаты небольших покупок (до 100 тыс. руб.) в рассрочку. Платеж разбивается на четыре равные части с оплатой каждые две недели. Кредитный договор при выборе такого способа оплаты не заключается, проценты не начисляются. Продавцы товаров и услуг платят BNPL-сервисам комиссию за подключение. Основными участниками рынка являются сервисы «Долями» (Т-Банк), «Подели» (Альфа-банк), «Плати частями» (Сбербанк), «Сплит» («Яндекс»). По данным Frank RG, в 2022 году доля покупок с использованием BNPL-сервисов составляла не более 1% от рынка e-commerce, а в конце 2023 года — не более 1,5%. В 2024 году она может составить 1,8%.

Дополнительным стимулом для развития сегмента в этом году стало дальнейшее ужесточение регулирования необеспеченного кредитования, высокие ставки (см. “Ъ” от 19 августа), и как следствие, снижение выдач по большинству категорий розничных кредитов (см. “Ъ” от 23 октября). «Регулярные пользователи BNPL-сервисов — это либо незакредитованные клиенты, принципиально не пользующиеся банковскими кредитными продуктами, либо как раз очень закредитованные клиенты, которые не пройдут скоринг для покупки в кредит, но могут получить финансирование покупки в формате BNPL, пока это незарегулированный продукт»,— говорит старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Помимо простоты одобрения таких клиентов привлекает и отсутствие проверки кредитной истории.

Вместе с тем в сервисе «Подели» отмечают, что BNPL не конкурирует с POS-кредитованием или кредитами наличными, так как преимущественно представлен в сегментах с низким чеком (5–6 тыс. руб.), то есть там, где нет классических кредитных инструментов. Тем не менее Банк России неоднократно подчеркивал, что «неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом».

На этом фоне очевидно, что дальнейшие темпы роста сегмента будут зависеть от введения регулирования.

Текст законопроекта был опубликован в базе данных Госдумы в начале августа. В текущем виде он максимально приближает процесс получения и пользования BNPL к кредиту наличными или POS-кредиту — запрос данных по заемщику в БКИ, заключение договора с графиком платежей и т. д. Участники рынка критикуют текущую редакцию законопроекта, указывая, что она не учитывает, как в реальности функционирует продукт, и пытается его привести в соответствие с классическим кредитованием (см. “Ъ” от 5 сентября). Впрочем, пока вступление в силу поправок планируется с 1 декабря 2025 года.

По оценке Frank RG, при умеренном регулировании к 2028 году доля покупок с BNPL в e-commerce увеличится до 3%. Однако при жестком сценарии сегмент ждет сокращение до 1,3%. «Если законопроект будет принят в текущей редакции, то и так небольшой рынок BNPL-сервисов может пострадать. В таком случае игроков на рынке рассрочек станет меньше, а у покупателей не останется альтернатив, кроме продуктов, предлагаемых микрофинансовыми организациями»,— опасаются в «Яндексе». Это скажется на представителях «малого и среднего бизнеса, для которых BNPL — важный инструмент повышения продаж и привлечения новой аудитории», считают в компании.

Впрочем, несмотря на риски жесткого регулирования рынка, прогнозы на 2025 год вполне оптимистичны. В целом рынок может достичь показателя в 500 млрд руб., особенно учитывая сохранение высокой ключевой ставки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Полина Трифонова