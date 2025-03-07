Пшеница не колосует

Как стало известно «Ъ», Минсельхоз уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России. В себестоимости хлеба доля муки составляет 18–25%, за последний месяц цены на свою продукцию для торговых сетей уже подняли два крупных производителя — БКХ «Коломенский» и «Каравай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из-за снижения производства пшеницы в России сложился высокий риск роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества. Об этом говорится в письме министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на имя Владимира Путина, отправленном в феврале (копия есть у “Ъ”). Стоимость зерна может оказаться выше предельных уровней максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тыс. руб. за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тыс. руб.— четвертого класса, следует из письма. При достижении таких показателей государством проводятся товарные интервенции для стабилизации цен.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что валовой сбор зерновых позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков. Если в силу погодных условий производство зерна будет ниже прогнозируемого, министерство оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер.

Оксана Лут обратилась к Владимиру Путину во исполнение его указания от 13 февраля 2023 года. Оно было продиктовано инициативой руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, предложившего увеличить объем закупок в интервенционный фонд до 15 млн тонн. В 2023–2024 году объем закупок составил 944,4 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза, приведенным в письме Оксаны Лут, на начало февраля 2025 года стоимость пшеницы третьего класса в России составила 14,3 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0,6% за месяц и 11,3% год к году. Для четвертого класса прирост составил 1,9% и 20% соответственно, до 13,8 тыс. руб. за тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что внутренние цены на пшеницу третьего класса в России сейчас составляют 16,1 тыс. руб. за тонну, четвертого — 15,5 тыс. руб.

Год к году значения выросли на 24% и 48% соответственно. Это, по словам эксперта, вызвано преимущественно сокращением урожая.

Согласно Росстату, валовой сбор пшеницы в 2024 году составил 82,6 млн тонн, потеряв 11% год к году. Прогноз «Совэкона» на 2025 год — сокращение еще на 4,7%, до 78,7 млн тонн. Негативный тренд продиктован снижением посевных площадей, урожайности зерна, рентабельности аграриев и погодными колебаниями, поясняет господин Сизов. Частично на внутренние цены, по словам Андрея Сизова, влияет рост стоимости пшеницы на мировых рынках.

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Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская напоминает, что до прошлого года урожай, напротив, увеличивался. Это вынуждало предприятия снижать цены при росте себестоимости на 50–70%, некоторые игроки уходили с рынка. «Теперь закономерно рост стоимости может быть скачкообразным»,— говорит госпожа Романовская. Она считает, что рост цен на пшеницу третьего класса мукомольного качества продолжится: сейчас ее не хватает переработчикам.

Цены на муку, по словам Андрея Сизова, следуют за пшеницей: доля зерна в себестоимости продукции достигает 75%.

Согласно «Совэкону», оптовая стоимость хлебопекарной муки высшего сорта в России на конец февраля текущего года составила 23,5 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 9,7% год к году.

Андрей Сизов обращает внимание на то, что мукомольный бизнес остается высококонкурентным и низкорентабельным. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров оценивает маржинальность бизнеса мукомолов в 3–5%. Для снижения себестоимости продукции переработчики, по его словам, могут использовать фуражное зерно.

Рост стоимости муки — один из факторов повышения цен на хлеб. Два крупных производителя хлеба — БКХ «Коломенский» и «Каравай» — в этом году уже уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию в феврале (копии писем есть у “Ъ”). В случае «Каравая» индексация составила 10% и продиктована в частности изменением цен на муку. «Коломенский» в своем обращении указывает, что цены на отдельные виды сырья для производителя увеличились на 3–15%, сохраняя перспективу дальнейшего роста. Также на цены влияют увеличение налоговой нагрузки, расходов на фонд оплаты труда, логистику, следует из текста. В самих компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов указывает, что себестоимость производства хлебобулочных изделий за период с января 2024 по январь 2025 года выросла на 27%. Доля муки в цене производства составляет 18–25%. Пшеничная мука для хлебопеков подорожала в среднем на 25% за год, ржаная — на 35%. Артур Гафаров добавляет, что рост цен на зерно на 12% предполагает увеличение стоимости хлеба на 3–4%.

Для принятия мер по регулированию рынка зерна правительством в конце прошлого года было принято решение о продаже из запасов интервенционного фонда до 3 млн тонн зерна, следует из письма госпожи Лут. В Минсельхозе интервенции называют эффективным инструментом обеспечения ценовой стабильности на рынке зерна и продуктов его переработки. Но Андрей Сизов отмечает, что реальные объемы продаж из интервенционного фонда остаются относительно небольшими. «Совэкон» прогнозирует, что в этом сезоне они составят около 0,5 млн тонн. В текущих условиях предложение интервенционного зерна мало востребовано переработчиками. Эксперт обращает внимание на то, что внутренние цены на пшеницу в России остаются наиболее низкими среди стран-экспортеров. Их рост, по мнению господина Сизова, сдерживают в первую очередь экспортные пошлины и квоты, в то время как интервенции играют маловажную роль.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров, Андрей Прах, Владимир Лавицкий