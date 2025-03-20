Добровольцев попросили подождать

Госдума 19 марта приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в боях в Курской области и в других приграничных регионах РФ. Депутаты поддержали поправки единогласно, но строго наказали авторам добавить к предложенному перечню добровольцев и бойцов специальных формирований –- в том числе «Шторм Z».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Законопроект закрепляет статус ветеранов и инвалидов боевых действий за лицами, выполнявшими задачи «по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе» и «территориях субъектов, прилегающих к районам проведения» СВО. Перечень таких территорий определит правительство РФ. Помимо военнослужащих (в том числе запаса) ветеранский статус получат сотрудники МВД, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, прокуратуры и ряда других силовых ведомств.

Представляя законопроект, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сразу сообщил, что ко второму чтению профильные комитеты уже предложили включить в категорию получателей ветеранского статуса еще и бойцов добровольческих формирований, которые формально не считаются военнослужащими. В Минобороны такое намерение депутатов поддерживают, заверил выступавший в качестве представителя правительства замминистра Виктор Горемыкин.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), в свою очередь, порекомендовал сделать эту меру еще более всеобъемлющей и дополнить перечень «лицами, которые заключали соглашения с Минобороны» об участии в специальных формированиях, «таких как "Шторм Z" и им подобных». Штурмовые подразделения, известные как «Шторм Z», были сформированы в 2023 году из числа добровольцев, набранных преимущественно в местах лишения свободы. Вопрос о наделении «штормов» статусом ветеранов неоднократно поднимала статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева, в том числе на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Более того, сам факт многократного внесения поправок в профильное законодательство в последние три года навел некоторых депутатов на мысль о необходимости комплексной переработки закона «О ветеранах», особенно в части предоставляемых льгот. «Закон был принят еще в 95-м году, и льготы, которые там прописаны, такие как установка телефона в квартире, мягко говоря, уже неактуальны»,— отметил Андрей Альшевских («Единая Россия»). Замминистра обороны с такой постановкой вопроса вновь согласился.

Наконец, Анжелика Глазкова (КПРФ) посчитала, что совершенствование законодательства — хороший повод разобраться с ветеранским статусом для участников других операций, проводившихся еще во времена Советского Союза. «Есть такие категории (лиц.— “Ъ”), которые выполняли задачи в Никарагуа, на Кубе, в Чехословакии»,— привела она пример. Однако на этот счет в Минобороны предложили разбираться в ситуации точечно и «глубоко изучать каждый сюжет». «Я сам на Кубе выполнял задачи, но там не было боестолкновений, там совершенно другое было»,— объяснил Виктор Горемыкин.

В итоге законопроект был принят в первом чтении единогласно 413 голосами. «Ко второму чтению обязательно добавим добровольцев»,— заверил коллег Ярослав Нилов. «Мы это запомним»,— предупредил Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»).

Григорий Лейба