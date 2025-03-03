Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К курским бойцам идет подмога

Равный статус с бойцами СВО получат более 83 тыс. участников боевых действий в приграничье

Совет Госдумы 3 марта принял к рассмотрению и направил в официальную рассылку законопроект, который уравнивает по статусу военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территории Курской области, и участников специальной военной операции (СВО). Он будет рассмотрен в приоритетном порядке во второй половине марта. К числу лиц, которых коснутся поправки к закону «О ветеранах», отнесены также сотрудники других силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию и прокуратуру, а общее число обладателей нового статуса, по оценке авторов документа, превысит 83 тыс. человек.

Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как ранее сообщал “Ъ”, подготовленный Министерством обороны законопроект был одобрен правительством 27 февраля и внесен в Госдуму вечером следующего дня. Хотя у нижней палаты на этой неделе запланированы два пленарных заседания, совет палаты не стал торопиться с рассмотрением документа и направил его в официальную рассылку, установив, что отзывы, предложения и замечания профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов будет собирать до 18 марта. С учетом включения законопроекта в думскую программу на март в качестве первоочередного это означает, что рассмотрение его в первом чтении пройдет вскоре после окончания региональной недели, которая запланирована у депутатов с 10 по 16 марта.

Внесенный в Думу текст несколько отличается от первоначального варианта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов еще в середине октября 2024 года.

Во-первых, в новой версии формулировка о «вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции» (именно она позволяет отнести военных в Курской области к участникам боевых действий) «переехала» из одного подпункта, касавшегося исключительно добровольцев, в другой, где речь идет о военнослужащих в целом.

Во-вторых, перечень получателей нового статуса расширен за счет находящихся на упомянутой территории представителей других силовых ведомств: МВД, Росгвардии, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, прокуратуры и Следственного комитета. Аналогичные положения включены в пункт, касающийся получения статуса инвалида боевых действий. Норма о том, что список регионов, «прилегающих к районам проведения СВО», определяет правительство, осталась неизменной.

Дума окончательно одобрит муниципальную реформу 5 марта

Читать далее

Некоторые корректировки также были внесены в финансово-экономическое обоснование законопроекта. По уточненным данным, суммарные расходы на реализацию этих поправок в 2025–2027 годах составят 17,2 млрд руб. (на этапе разработки проекта эта сумма оценивалась всего в 3,4 млрд). Всего под действие нового закона подпадут 83,5 тыс. человек, в том числе 41,4 тыс. военнослужащих Минобороны и 29,9 тыс. сотрудников Росгвардии. Наименьшее представительство среди курских ветеранов будет у сотрудников Федеральной службы судебных приставов (885), Государственной фельдъегерской службы (104) и Федеральной службы охраны (1 человек). Авторы проекта также предполагают, что численность инвалидов боевых действий в Курской области «не превысит 500 человек».

Напомним, вопрос о том, что воюющие в Курской области военнослужащие не получают выплаты, сравнимые с денежным довольствием участников СВО, поднимался в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2024 года. Тогда президент назвал это упущением и пообещал исправить ситуацию.

Дмитрий Сотак

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

Предыдущая фотография
Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Следующая фотография
1 / 25

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Смотреть

Новости компаний Все