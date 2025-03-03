К курским бойцам идет подмога

Совет Госдумы 3 марта принял к рассмотрению и направил в официальную рассылку законопроект, который уравнивает по статусу военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территории Курской области, и участников специальной военной операции (СВО). Он будет рассмотрен в приоритетном порядке во второй половине марта. К числу лиц, которых коснутся поправки к закону «О ветеранах», отнесены также сотрудники других силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию и прокуратуру, а общее число обладателей нового статуса, по оценке авторов документа, превысит 83 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Благодаря новым поправкам военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области (на фото), получат тот же статус, что и участники СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как ранее сообщал “Ъ”, подготовленный Министерством обороны законопроект был одобрен правительством 27 февраля и внесен в Госдуму вечером следующего дня. Хотя у нижней палаты на этой неделе запланированы два пленарных заседания, совет палаты не стал торопиться с рассмотрением документа и направил его в официальную рассылку, установив, что отзывы, предложения и замечания профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов будет собирать до 18 марта. С учетом включения законопроекта в думскую программу на март в качестве первоочередного это означает, что рассмотрение его в первом чтении пройдет вскоре после окончания региональной недели, которая запланирована у депутатов с 10 по 16 марта.

Внесенный в Думу текст несколько отличается от первоначального варианта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов еще в середине октября 2024 года.

Во-первых, в новой версии формулировка о «вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции» (именно она позволяет отнести военных в Курской области к участникам боевых действий) «переехала» из одного подпункта, касавшегося исключительно добровольцев, в другой, где речь идет о военнослужащих в целом.

Во-вторых, перечень получателей нового статуса расширен за счет находящихся на упомянутой территории представителей других силовых ведомств: МВД, Росгвардии, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, прокуратуры и Следственного комитета. Аналогичные положения включены в пункт, касающийся получения статуса инвалида боевых действий. Норма о том, что список регионов, «прилегающих к районам проведения СВО», определяет правительство, осталась неизменной.

Некоторые корректировки также были внесены в финансово-экономическое обоснование законопроекта. По уточненным данным, суммарные расходы на реализацию этих поправок в 2025–2027 годах составят 17,2 млрд руб. (на этапе разработки проекта эта сумма оценивалась всего в 3,4 млрд). Всего под действие нового закона подпадут 83,5 тыс. человек, в том числе 41,4 тыс. военнослужащих Минобороны и 29,9 тыс. сотрудников Росгвардии. Наименьшее представительство среди курских ветеранов будет у сотрудников Федеральной службы судебных приставов (885), Государственной фельдъегерской службы (104) и Федеральной службы охраны (1 человек). Авторы проекта также предполагают, что численность инвалидов боевых действий в Курской области «не превысит 500 человек».

Напомним, вопрос о том, что воюющие в Курской области военнослужащие не получают выплаты, сравнимые с денежным довольствием участников СВО, поднимался в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2024 года. Тогда президент назвал это упущением и пообещал исправить ситуацию.

Дмитрий Сотак