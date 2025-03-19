Тюменский театр «Ангажемент» приедет на гастроли в Екатеринбург в апреле

Молодежный театр «Ангажемент» из Тюмени с 18 по 20 апреля представит на сцене Камерного театра пять спектаклей в рамках гастролей в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный театр Объединенного музея писателей Урала в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Камерный театр Объединенного музея писателей Урала в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В программе гастролей:

18 апреля — мистическая фантазия «Вий. Легенда» (16+) по мотивам повести Николая Гоголя, спектакль является лауреатом театральных фестивалей;

19 апреля — трагикомедия «Духи контакта» (12+) по мотивам повести Екатерины Каретниковой «Вирта»;

20 апреля — пластилиновая фантазия «Записки сумасшедшего» (16+) по мотивам повести Николая Гоголя, вошедшая в лонг-лист премии «Золотая маска».

Кроме того, театр покажет детские спектакли «Сказочный балаганчик» (6+) и «Рыжий чулок» (4+).

Билеты на спектакли «Вий. Легенда», «Духи контакта» и «Записки сумасшедшего» молодые люди от 14 до 20 лет смогут приобрести по «Пушкинской карте».

Тюменский театр «Ангажемент» был создан в 1994 году, под руководством заслуженного артиста России Леонида Окунева. В 2000 году театр получил статус муниципального учреждения и имя своего основателя – Виктора Загоруйко.

Напомним, в сентябре прошлого года руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев скончался. Пост директора тюменского молодежного театра занял артист Денис Юдин.

Полина Щуцкая