Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым директором театра «Ангажемент» в Тюмени назначили Дениса Юдина

Артист Денис Юдин занял пост директора молодежного театра «Ангажемент» в Тюмени, сменив умершего руководителя и основателя театра Леонида Окунева. Как сообщил он порталу 72.ru, он вступил в должность с 25 ноября.

Денис Юдин

Денис Юдин

Фото: молодежный театр «Ангажемент»

Денис Юдин

Фото: молодежный театр «Ангажемент»

По данным информации с сайта театра, Денис Юдин родился в городе Сим в Челябинской области, получил образование в Самарском государственном педагогическом университете по специальности «режиссура» с квалификацией учителя-режиссера и преподавателя мировой художественной культуры. В 2000-2002 годах являлся артистом театра «Самарская площадь», в 2003 году выступал в ООО «Витражи», в том же году стал артистом молодежного театра «Ангажемент».

Напомним, Леонид Окунев скончался 8 сентября, на 75-ом году жизни. Прощание с ним прошло 12 сентября в молодежном театре «Ангажемент». Леонид Окунев был одним из основателей театра, почетным гражданином Тюмени, снимался в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Пасечник», «Братья Карамазовы».

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...