Новым директором театра «Ангажемент» в Тюмени назначили Дениса Юдина

Артист Денис Юдин занял пост директора молодежного театра «Ангажемент» в Тюмени, сменив умершего руководителя и основателя театра Леонида Окунева. Как сообщил он порталу 72.ru, он вступил в должность с 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Юдин

Фото: молодежный театр «Ангажемент» Денис Юдин

Фото: молодежный театр «Ангажемент»

По данным информации с сайта театра, Денис Юдин родился в городе Сим в Челябинской области, получил образование в Самарском государственном педагогическом университете по специальности «режиссура» с квалификацией учителя-режиссера и преподавателя мировой художественной культуры. В 2000-2002 годах являлся артистом театра «Самарская площадь», в 2003 году выступал в ООО «Витражи», в том же году стал артистом молодежного театра «Ангажемент».

Напомним, Леонид Окунев скончался 8 сентября, на 75-ом году жизни. Прощание с ним прошло 12 сентября в молодежном театре «Ангажемент». Леонид Окунев был одним из основателей театра, почетным гражданином Тюмени, снимался в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Пасечник», «Братья Карамазовы».

Ирина Пичурина