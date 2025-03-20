В партию приняли поздравления

Партия «Новые люди» провела 19 марта свой V съезд, отметив им пятилетие со дня рождения. Помимо первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, лично пришедшего на форум, юбиляров поздравили приславшие свои обращения премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Новые люди» переизбрали Алексея Нечаева своим лидером, обновили состав центрального совета, презентовали проект «Нейромэр» и приняли в свои ряды телеведущую Анфису Чехову, которая будет отвечать за партпроект по улучшению демографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев (второй справа) рассказал и показал Сергею Кириенко (второй слева) и начальнику управления президента по мониторингу и анализу социальных процессов Александру Харичеву (слева), каких успехов добились «Новые люди» за пять лет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Нечаев (второй справа) рассказал и показал Сергею Кириенко (второй слева) и начальнику управления президента по мониторингу и анализу социальных процессов Александру Харичеву (слева), каких успехов добились «Новые люди» за пять лет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Местом проведения юбилейного съезда было выбрано инновационное пространство «Кибердом». Внешний антураж с порога напоминал о том, что прогресс и развитие технологий — одни из приоритетных тем для «Новых людей»: гостей встречали активисты в костюмах космонавтов и собака-робот. Тут же была презентована линия партийного мерча. Надписи на брендированных футболках и толстовках отсылали к известным инициативам и политической позиции юбиляров: «Свобода лайку и репосту», «Насилие — не традиция», «Оберег от сталкинга». Недавнее предложение «Новых людей» не пускать обратно на российский рынок ушедшие с него иностранные компании или же пускать, но за хорошую плату и только в тех сферах, где нужна конкуренция, нашло отражение в надписи на большой хозяйственной сумке: «Скучающим по икеевским фрикаделькам: у нас есть уральские шаньги».

Съезд открыл зампред партии Александр Даванков. Он кратко напомнил историю партии, сообщив, что по итогам пяти лет у нее есть «своя тележка неудач, но и приличный вагон побед».

Затем на сцену вышел первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко (в конце прошлого года его появление стало главной сенсацией съезда ЛДПР, приуроченного к 35-летию партии). Он зачитал поздравление президента Владимира Путина, в котором говорилось, что партия «состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей». Господин Кириенко вспомнил, как четыре года назад «Новые люди» прошли в Думу: «Это было небольшое политическое чудо, но было и много разговоров о том, что, возможно, это партия "одного дня" или одних выборов». Но партия «с испытанием справилась», заверил первый заместитель главы АП: сегодня «Новые люди» представлены в половине законодательных собраний регионов и имеют в своих рядах 580 депутатов разного уровня. По его словам, партия смогла «стать лифтом, который помог вовлечься в политику людям, которые раньше никогда этим не занимались». В то же время выборы в Думу 2026 года будут сложнее, предупредил Сергей Кириенко, ведь если в 2021-м на «Новых людей» «работало само название и спрашивать за результаты работы не было оснований, теперь основания у избирателей уже есть».

Приветствие съезду также направил премьер-министр Михаил Мишустин, назвавший партию «зрелой общественной силой». А спикер Думы Вячеслав Володин записал видеообращение, в котором перечислил законотворческие достижения «Новых людей»: их депутаты внесли на рассмотрение палаты 387 законопроектов, 150 из которых были приняты.

Впрочем, председатель партии Алексей Нечаев оговорился, что люди ждут от нее «не цифр, а реальных дел». Перечисляя их, он, в частности, рассказал, как партийные волонтеры помогали эвакуировать людей из-под обстрелов в Курской области. «В России много политиков, которые умеют запрещать, которые умеют отнимать и делить. Наша миссия — в том, чтобы находить талантливых людей, помогать им вырасти и умножать то яркое, что они делают»,— не без пафоса сформулировал господин Нечаев.

Затем в партию были приняты новые члены, среди которых оказалась известная телеведущая Анфиса Чехова. Она будет руководить партийным проектом по вопросам демографии и семьи. Взяв слово, госпожа Чехова призналась: она поняла, что хочет служить людям, а демографию подняла много лет назад. «Ко мне подходят люди, которые не только выросли на моих передачах, но и были зачаты»,— смело похвасталась телеведущая.

Заместитель руководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева представила партийный проект «Нейромэр», который должен помочь градоначальникам, по долгу службы вынужденным обрабатывать большое количество информации при помощи медлительных подчиненных. «Нейромэр» разговаривает голосом госпожи Авксентьевой и даже иногда шутит: например, во время презентации он сообщил, что может помочь мэрам найти нужную информацию, но не сможет «объяснить, куда пропал мост вместе с деньгами». Предполагается, что к концу апреля партия предоставит этот инструментарий каждому городскому главе.

Под занавес съезда «Новые люди» обновили состав центрального совета (в него, в частности, вошел депутат Госдумы Ярослав Самылин) и единогласно переизбрали Алексея Нечаева председателем партии.

Ксения Веретенникова