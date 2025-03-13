Самолеты — летают, доллар — падает

Премьер-министр Михаил Мишустин начал серию встреч с парламентскими фракциями в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. 12 марта он принял в Белом доме представителей «Справедливой России» и «Новых людей», которые в один голос высоко оценили усилия кабмина по преодолению «санкционной блокады». Предложения партийцев, впрочем, традиционно оказались разными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первыми в рамках подготовки к своему ежегодному отчету в Госдуме премьер Михаил Мишустин (справа) заслушал депутатов от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первыми в рамках подготовки к своему ежегодному отчету в Госдуме премьер Михаил Мишустин (справа) заслушал депутатов от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первой с главой правительства встретилась фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Михаил Мишустин поблагодарил эсеров за «твердую патриотическую позицию», а также оценил партийный проект, в рамках которого депутаты разных уровней берут шефство над участниками специальной военной операции (СВО). Также премьер вспомнил примеры конструктивного взаимодействия фракции и правительства, в частности, когда кабмин поддержал идею СРЗП об увеличении налоговых вычетов на второго и последующих детей.

В ответ лидер фракции Сергей Миронов похвалил правительство, которое «в целом сумело преодолеть санкционную блокаду, стабилизировать экономическую ситуацию и поддержать уровень жизни населения». Результаты работы кабмина «удивили и наших недругов, и экспертов», добавил господин Миронов, продолжив список инициатив партии, поддержанных правительством,— это прогрессивная шкала подоходного налога, индексация выплат работающим пенсионерам, регулирование миграции, расширение программы маткапитала, меры поддержки участников СВО. Закончив с любезностями, лидер СРЗП перешел к проблемам, над решением которых надо работать,— это дефицит на рынке труда и рост цен. Не обошлось без критики политики Центробанка. «В силу в том числе высокой ключевой ставки у нас, по сути, сложилось две экономики,— посетовал господин Миронов.— Первая получает кредиты по линии государства, и здесь все работает как надо. Вторая экономика регулируется банковскими кредитами со всеми вытекающими последствиями. И мы видим, что между этими двумя экономиками постепенно вырастает непреодолимая стена».

Во время закрытой части встречи обсуждался ряд социальных вопросов, например законопроект СРЗП о бесплатных земельных участках для участников СВО, рассказал господин Миронов после мероприятия. Кроме того, эсеры напомнили премьеру про идею льготной аренды жилья, призвали заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный федеральный аудит в этой сфере, а также осуществить национализацию отрасли.

Пришедшую следом фракцию «Новых людей» (НЛ) Михаил Мишустин поздравил с пятилетием партии, обратив внимание на ее «особые отношения с деловым сообществом». Премьер напомнил, что по инициативе НЛ были в разы увеличены пороговые значения сумм ущерба по экономическим преступлениям, а также позитивно оценил совместную работу над законопроектом, предоставляющим бизнесу, который вкладывается в высокотехнологичный сектор, право на получение инвестиционного налогового вычета.

В ответ лидер НЛ Алексей Нечаев также похвалил кабмин за противостояние санкциям, напомнив, что еще в 2022 году на аналогичной встрече речь шла о том, «как выжить». «Прошло три года. Коллеги, самолеты летают, доллар, наоборот, падает, мы обсуждаем, как будем развиваться в следующие десять лет»,— торжествующе заявил он. Главной темой выступления господина Нечаева стала внесенная в Думу инициатива о запрете западным компаниям, уличенным в поддержке вооруженных сил Украины, возвращаться на российский рынок. Для остальных компаний, которым «все-таки хватило ума не финансировать Украину», НЛ предлагает вернуться за плату, рассчитывать которую могла бы специальная правительственная комиссия. Также лидер «Новых людей» напомнил премьеру об инициативе ввести «цифровой профиль» для приезжих, так называемый мигрант ID, который бы содержал всю информацию о них, от документов до биометрии. Наконец, господин Нечаев поделился идеей введения искусственного интеллекта в госуправление.

После встречи Алексеев Нечаев сообщил, что во время закрытой части обсуждал с премьером развитие России как «современной прогрессивной страны» на ближайшее десятилетие. Темой разговора стали проекты, связанные с обновлением городов и развитием промышленности, в том числе робототехники.

На следующей неделе Михаил Мишустин встретится с остальными думскими фракциями. Предварительно 17 марта к нему придут КПРФ и ЛДПР, а 20 марта — «Единая Россия». Отчет правительства состоится 26 марта.

Ксения Веретенникова