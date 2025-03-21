Такси «Мечта»

За судьбой Вари Иштряковой Русфонд следит уже пять лет. История девочки-инвалида многих задела за живое: после страшной аварии девятилетняя Варя лишилась семьи и осталась парализованной. Пришлось пересесть в инвалидную коляску. Но сидеть на одном месте Варя не собиралась. Сейчас в ее жизни наметился новый важный этап.

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Фото: Жанна Фашаян Варя Иштрякова

Фото: Жанна Фашаян

В начале марта 18-летняя выпускница Сергиево-Посадского социально-экономического техникума Варя Иштрякова подписала договор с подмосковным реабилитационным центром «Три сестры» о том, что с 31 марта она будет проходить здесь практику.

«Да я теперь все умею! — храбрится Варя.— Коляска мне не помеха». Хотя в душе она, конечно, страшно боится — проходить практику предстоит не где-нибудь, а в одном из лучших реабилитационных центров страны.

После аварии «Три сестры» стали для Вари вторым домом. Почти пять лет подряд девочка приезжала сюда на реабилитацию и училась жить: вставать с кровати, пересаживаться в коляску, мыться в душе, готовить еду, пользоваться общественным транспортом. В «Трех сестрах» же Варя нашла новых друзей. И даже успела влюбиться.

А первым домом для нее стал шебутной и многодетный дом семьи Семиных, оформивших над ней опеку. На сайте Русфонда несколько лет мы писали, как Варя училась в техникуме, выступала на модном показе, участвовала в конкурсе танцев на коляске, выбирала квартиру. А в прошлом году научилась водить автомобиль — сбылась давняя мечта.

Всего этого в ее жизни могло и не быть, если бы ей не помогли вы, наши читатели.

— Я хочу сказать большое спасибо всем, кто подарил мне вторую жизнь: моей семье, врачам и людям, которые помогли оплатить реабилитацию,— говорит Варя.— Я надеюсь, что буду работать и тоже помогать людям, попавшим в беду.

Идеальный план Вари может сорваться. Девушка живет в поселке Левково-Грибово, в 25 км от «Трех сестер». На общественном транспорте человеку на коляске туда не добраться. Остается такси. Но такси в одну только сторону стоит 1700 руб. Вариной стипендии едва хватит на четыре поездки в «Три сестры». Программа практики рассчитана на 13 дней, девушке необходимо 26 поездок — туда и обратно. Они обойдутся в 44 200 руб.

В конце апреля Варе исполнится 19 лет. В июне она уже получит диплом и сможет устроиться на работу, возможно даже и в «Три сестры». Но для этого очень нужна практика. Давайте же поможем Варе добираться из пункта А в пункт Б — к своей мечте.

Светлана Иванова, корреспондент Русфонда