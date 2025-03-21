Врачебные тайны

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн провел недавно прямой эфир, в котором рассказал о новом высокотехнологичном методе спасения пациентов с тяжелыми формами рака — CAR-T-терапии. В России только у Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии есть лицензия на использование этой технологии, сказал Каприн, возглавляющий как раз этот НМИЦ. CAR-T увлекла главного онколога и вверенное ему учреждение, и это здорово. Но в результате так вышло, что фактически попало под запрет распространение любой информации об этом методе, который на самом-то деле осваивает не только НМИЦ радиологии. Это очень плохо. У пациентов должно быть право выбора, где лечиться. А как выбирать, если не знаешь, какие больницы и с какими результатами так лечат?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

CAR-T расшифровывается и переводится длинно и сложно. А суть этого совершенно удивительного метода вот в чем. Для борьбы с клетками опухоли используют собственные иммунные клетки пациента — T-лимфоциты. Забирают их из организма и «приделывают» к ним рецептор, распознающий раковую клетку. Как приделывают? Если коротко, специальным вирусом-носителем вводят в них ген, кодирующий тот самый рецептор.

Все это пока не только очень дорого, но и опасно. Переобученные Т-лимфоциты легко становятся слишком агрессивными и заодно с раковыми клетками уничтожают другие, совершенно безобидные. Поэтому, если дошло до CAR-T, хорошо бы знать, чего добились в этом направлении твои врачи.

Андрей Каприн рассказал, что в Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба, обнинском филиале НМИЦ радиологии, в прошлом августе открылось производство по стандартам GMP, где среди прочего как раз и переделывают лимфоциты. По некоему госзаданию. Но хочется подробностей: что за госзадание, сколько людей получили лечение, результаты, планы. На запрос НМИЦ радиологии ответил категорическим отказом — ни экскурсии, ни интервью, ни слова.

Почему так? Перенесемся на другую недавнюю конференцию по CAR-T. В президиуме — представители НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ гематологии, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Никого от НМИЦ радиологии. И ни слова о его «единственной в России лицензии». Неужели врачи перессорились?

Уточним. Первопроходец тут — врач Михаил Масчан в Рогачевке. Первую процедуру CAR-T здесь провели в 2018 году. В 2022-м начались сложности из-за санкций, но Масчан быстро нашел других поставщиков. CAR-T в Рогачевке продолжается: эту терапию получили уже около 200 детей. Примерно половина пациентов выходят в стойкую ремиссию — вроде немного, но ведь CAR-T пока что используется для тяжелых, почти безнадежных пациентов, без нее эти 50% просто умерли бы.

Несколько лет назад занялся CAR-T и НМИЦ гематологии — сейчас тут идет клиническое исследование. Горбачевка, НМИЦ имени В. А. Алмазова, имени Н. Н. Блохина пока экспериментируют с мышами. Осваивают CAR-T и другие центры, но эти — самые известные, я отправил вопросы им всем. Пресс-службам положено переправлять запрос на согласование в Минздрав, но один из центров согласился поговорить без согласования — ну невозможно спрашивать разрешения буквально на все. И вдруг, рассказали мне в этом центре, из министерства им сами позвонили: «Если будут запросы про CAR-T — никаких интервью!»

Минздрав обычно просто тянет с ответом — такая прыть очень необычна. Не люблю распутывать чужие интриги и высказываю исключительно личное мнение, но кому кроме НМИЦ радиологии, работающего над имиджем первого и единственного, эта закрытость может быть выгодна?

Все отказались. Пришлось говорить неофициально. Но даже коллегам-врачам про CAR-T в Обнинске известно крайне мало. Во-первых, прошлым летом тут и правда получили сертификат Минпромторга по международному стандарту GMP на работу с клеточными технологиями. Во-вторых, CAR-T тут действительно проводили — скольким пациентам, с каким результатом, неизвестно. В ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» мне рассказали про один случай: сюда на горячую линию позвонила пациентка, которая собиралась ехать за CAR-T в Белоруссию — да, Россия начала раньше, но теперь от нас ездят туда! После переговоров с Каприным ассоциация отправила ее на CAR-T в Обнинск.

Больше известно про НМИЦ гематологии. Здесь тоже получили лицензию GMP, а в декабре 2024 года начали клиническое исследование утжефры — лекарства из переделанных T-лимфоцитов. Десять человек уже получили CAR-T, всего пациентов будет 60, исследование стоит около 500 млн руб., платит Минздрав. В планах НМИЦ гематологии работать и с T-клетками пациентов из других центров — без клинического исследования так не получится.

Но это в будущем. А пока все связанное с CAR-T ушло в серую зону, и, скорее всего, надолго. Результаты клинических исследований у нас публиковать не принято. Информацию о госзаданиях медцентры на общее обозрение не вывешивают. Ясно только, что CAR-T действительно очень перспективная вещь — иначе стоило бы так бороться. Со временем она может стать терапией первой линии, говорят эксперты — есть данные, что так ее результативность в ряде случаев выше. Может появиться CAR-T для глиобластом и других солидных опухолей, для аутоиммунных заболеваний. Вся эта кутерьма тормозит ее развитие. А те, кому CAR-T нужна, ждать просто не могут.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»