Глава ВТБ Костин: SWIFT уже никому не нужен

России уже не нужно ждать возобновления прежней системы экономических связей с Западом, заявил президент—председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. По его словам, платежная система SWIFT потеряла свою необходимость для РФ и других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, отдельным игрокам, скажем экспортерам, может быть проще на сегодняшний день рассчитываться в долларах. Поэтому если санкции ослабят, то в этой части, вероятно, произойдет откат к старым методам. Но он будет ограниченным»,— сказал господин Костин «Эксперту» в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Если Россия и другие страны будут пытаться жить, «как прежде», то они будут постоянно испытывать угрозу разного рода рестрикций, сказал глава ВТБ. «Урок извлекла не только Россия, но и весь мир... Из нашего диалога с коллегами, например, из арабских стран следует однозначный вывод: все очень насторожены после того, как были арестованы активы Центрального банка РФ. Кому хочется такое?» — сказал он.

Господин Костин ранее уже заявлял, что SWIFT надо «просто-напросто убить». По его мнению, отказаться от международной платежной системы можно на административном уровне, прибегнув лишь к небольшим технологическим решениям и соглашению между странами. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в феврале заявил, что российские системы готовы подключиться к SWIFT, но при этом он назвал платежную систему «отсталой технологией».

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