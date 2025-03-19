Якушев призвал региональных единороссов активнее взаимодействовать с гражданами

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев выступил сегодня на семинаре для руководителей региональных исполкомов партии, сообщает пресс-служба ЕР. В частности, он рассказал о создании единой партийной вертикали и привлечении бойцов СВО к участию в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Целеполагание должно быть единым, все мероприятия, проводимые в (общественных.— "Ъ") штабах, должны быть частью общего плана. И все это — при общей ответственности за результат»,— проинструктировал господин Якушев глав исполкомов. У штабов общественной поддержки, по его мнению, уже получилось наладить контакты с гражданскими объединениями, сообществами и НКО. Теперь же перед единороссами стоит задача интегрировать повестку штабов в «общее планирование» региональных исполкомов. Эти общественные по форме структуры должны рассматриваться «исключительно как партийное пространство, где осуществляется прямое взаимодействие с гражданами во всех возможных форматах», подчеркнул секретарь генсовета.

Он также призвал расширить ряды сторонников партии и «Молодой гвардии Единой России» не во вред их качеству. Перед «молодежкой», в частности, стоит задача создания собственных ячеек на предприятиях и в учебных заведениях.

Кроме того, Владимир Якушев в очередной раз напомнил коллегам о необходимости вовлечения в политику участников специальной военной операции — это остается главным приоритетом ЕР при подготовке к выборам 2025–2026 годов. «Партии почетно иметь в своих рядах ветеранов. Каждому кандидату—участнику СВО мы гарантируем индивидуальную помощь в проведении кампании, поскольку понимаем, что для многих из ребят политика — новая сфера»,— пообещал господин Якушев.

Божена Иванова