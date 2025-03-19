Мосбиржа может стать участником эксперимента по торговле криптовалютой

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство рассматривает Московскую биржу как одного из главных участников эксперимента по торговле криптовалютой. Господин Чебесков подчеркнул, что инфраструктура российских бирж достаточно устойчива для их участия «в первую очередь».

«У нас есть большие биржи… Они могли бы справиться с этим функционалом без проблем… Для любой биржевой площадки в принципе это не так сложно»,— сказал замминистра в рамках Crypto summit (цитата по ТАСС). После заявления господина Чебескова акции Мосбиржи (MOEX: MOEX) заметно выросли.

Он подчеркнул, что вопрос выбора участников для эксперимента является непростой задачей. «Надо оценить плюсы и минусы. С одной стороны, это некая тоже конкуренция и возможность посмотреть, как пойдет у разных участников. С другой стороны... больше администрирования»,— заявил господин Чебесков.

В марте Банк России направил в правительство предложение о разрешении ограниченному кругу российских инвесторов совершать покупки и продажи в цифровых валютах в рамках экспериментального правового режима. Как сообщал банк, режим может продлиться три года. К эксперименту будут допускаться лица с депозитами более 100 млн руб., а также участники сделок с доходом от 50 млн руб.

О том, к чему может привести легализация криптовалюты,— в материале «Ъ» «Взболтать, но не смешивать».